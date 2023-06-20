Уночі у вівторок, 20 червня, під час повітряної тривоги на Львівщині лунали вибухи. Очільник Львівської обласної військової адміністрації повідомив, що ворог вдарив по об’єкту критичної інфраструктури у Львові.

«У Львові є влучання в об‘єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали. Була пожежа. На місці працюють всі служби», – повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

Згодом Максим Козицький уточнив, що приблизно о 05:00 було три влучання. Унаслідок вибуху пошкоджене перекриття між поверхами та вибиті вікна, була пожежа. Поранених немає.

За даними патрульної поліції Львівщини, рух вулицею Вітовського на ділянці від Парку культури до вулиці Сахарова закритий для проїзду. Мер Львова Андрій Садовий закликав львів’ян не публікувати фото/відео з місця загорання.

Повітряна тривога на Львівщині тривала із 04:05 по 06:01, під час тривоги львів’яни чули кілька гучних вибухів. Очільник Львівської ОВА повідомляв, що у області була загроза застосування ворожих ударних безпілотників.

У Львові змінили маршрут трьох трамваїв через ранкові обстріли міста. Зміни стосуються маршрутів №3, №9 та №4.

За даними Генштабу ЗСУ, уночі ворог застосував по території України 35 ударних дронів, з яких 32 знищила протиповітряна оборона. Пуски здійснювались з північного та південного напрямків – Брянська область та східне узбережжя Азовського моря.