У вівторок, 20 червня, у Львові змінили маршрути трьох трамваїв через обстріли міста. Зміни стосуються маршрутів №3, №9 та №4. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

«Трамвайні маршрути 3 і 9 закоротили до Академії мистецтв, а трамвайний маршрут №4 їде через вулицю Городоцьку. Крім цього на ці маршрути випустили на кілька трамваїв менше, аби не збільшувати трафік», – повідомив мер Львова.

За даними патрульної поліції Львівщини, рух вулицею Вітовського на ділянці від Парку культури до вулиці Сахарова закритий для проїзду.

Нагадаємо, що у ніч на 20 червня росіяни завдали удару по Львову, влучивши у об’єкт критичної інфраструктури. На місці виникла пожежа. Мерія закликає не поширювати інформацію, а також фото та відео з місця події, щоб не допомагати ворогу.

P.S. Станом на 10:00 трамваї курсують за звичними маршрутами.