Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив деталі атаки безпілотників по критично важливому об’єкту у Львові. За його словами, було три влучання, після чого виникла пожежа.

Росіяни вдарили по Львову близько 05:00, відомо, що їх ціллю був критично важливий об’єкт. Було три влучання, унаслідок яких пошкоджене перекриття між поверхами та вибиті вікна, на місці виникла пожежа. Жертв чи постраждалих немає.

«Дякую за роботу нашим захисникам протиповітряної оборони. Якби не вони, масштаби біди були б значно більші. Дякую фахівцям ДСНС, які працювали над ліквідацією загоряння. Вкотре нагадую усім власникам та балансоутримувачам, що під час небезпеки укриття мають бути відчинені і в належному стані. За час тривоги отримали низку скарг від жителів області. Будемо реагувати», – написав Максим Козицький та нагадав, що про зачиненні під час тривоги укриття можна повідомляти на гарячу лінію області (112).

Нагадаємо, що після обстрілу Львова рух вулицею Вітовського на ділянці від Парку культури до вулиці Сахарова був закритий для проїзду. Також три трамваї змінили свої маршрути.

За даними Генштабу ЗСУ, уночі ворог застосував по території України 35 ударних дронів, з яких 32 знищила протиповітряна оборона. Пуски здійснювались з північного та південного напрямків – Брянська область та східне узбережжя Азовського моря.