Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені житлові будинки

У середу вранці, 4 вересня, Росія вчергове атакувала Львів та область. Зокрема, вибухи лунали у Львові. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені житлові будинки, є постраждалі та загиблі.

О 05:50 міський голова Андрій Садовий повідомив про ракети на території міста.

«"Кинджали" на території Львова. Працює ППО. Не знімайте на відео. Залишайтесь в укритті», – написав Андрій Садовий.

Зазначимо, повітряну небезпеку на Львівщині оголосили о 04:05.

Як повідомив начальник Львівської ОВА, у Львові внаслідок ворожого прильоту є руйнування.

«Унаслідок ворожого обстрілу у Львові пошкоджені житлові будинки. Усі профільні служби скерували на місце», – написав Максим Козицький.

Згодом міський голова Андрій Садовий повідомив, що є загоряння житлових будинків в районі головного вокзалу.

«Дві школи сьогодні навчання не розпочнуть: учні “Арніки” та 17-ї залишаються вдома. Багато вибитих вікон в районі вулиць Коновальця,Братів Міхновських, Мельника. Уточнюємо інформацію щодо постраждалих», – написав Садовий.

За даними Андрія Садового, наразі відомо про шістьох постраждалих. Серед них – 10-річний хлопчик. Медики надають потрібну допомогу.

фото з Facebook Львівської міськради

«Укрзалізниця» повідомила, що є декілька тимчасових знеструмлень, зокрема на Львівщині.

Виведено резервні тепловози, з мінімальними затримками відправляють поїзди:

№ 59 Київ-Чоп;

№ 91 Київ-Львів;

№ 25/135 Одеса-Ясіня, Чернівці;

№ 11 Одеса-Львів;

№ 149 Полтава-Чернівці;

№ 746 Львів-Київ;

№ 368 Ужгород-Ковель.

У Львові на деякий час перекрили для проїзду кілька вулиць, зокрема буде обмежений рух на Скнилівському мості та на вулиці Коновальця.

«Трамвай № 2 курсуватиме поки на вокзал. Автобуси 52,92,21,84 курсують по зміненому маршруту - по вул. Збиральній», – поінформував Андрій Садовий.

Оновлено о 07:12. Андрій Садовий повідомив оновлену інформацію щодо постраждалих внаслідок ворожого обстрілу.

«Двоє дітей 10 та 15 років, 15 дорослих госпіталізовано в лікарні міста. У п’ятьох пацієнтів важкий стан», – написав Андрій Садовий.

фото з Telegram Андрія Садового

Оновлено о 07:23. Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок ворожої атаки є загиблий.

«За попередньою інформацією, станом на цю годину у Львові внаслідок ворожої атаки постраждали 19 людей. Одна людина, на жаль, померла», – написав Максим Козицький.

Оновлено о 07:28. Максим Козицький поінформував, що відомо вже про двох загиблих.

«Медики повідомили про смерть жінки та чоловіка. Загиблій 50 років, вона працювала медсестрою-акушеркою у 5-й поліклініці міста Львова», – уточнив Андрій Садовий.

Оновлено о 07:43. Максим Козицький повідомив, що кількість постраждалих внаслідок нічної атаки по Львову зросла до 23.

«Серед потерпілих – пʼятеро дітей. Те, що відомо станом на зараз: одна 15-річна дитина перебуває у стані середньої важкості, четверо – мають легкі ушкодження», – написав Максим Козицький.

Оновлено о 08:02. Начальник Львівської ОВА повідомив про ще одну загиблу людину та збільшення кількості постраждалих.

«На жаль, маємо третю загиблу людину внаслідок нічної атаки по Львову. Попередньо це 14-річна дівчинка. Кількість постраждалих зросла до 25», – написав Максим Козицький.

Оновлено о 08:11. Міський голова Андрій Садовий розповів про ситуацію станом на 08:00.

«Більше 35 людей отримують медичну допомогу. Декілька з них у важкому стані. Зокрема, п’ятеро дітей. Трьох людей ми втратили. Дуже багато уражень. Це є більше 50-ти будинків. Велика частина – це серце нашого міста, історична спадщина. Вже точно розуміємо, що з шести будинків людей відселяємо. Дві школи не буде працювати, повилітало багато вікон. Уражено два медичних об’єкти», – розповів Садовий.

Оновлено о 09:06. У Львові стало відомо про сімох загиблих. З них – троє діти

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