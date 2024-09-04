У Львові внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені житлові будинки
Багато вибитих вікон в районі вулиць Коновальця, Братів Міхновських, Мельника
У середу вранці, 4 вересня, Росія вчергове атакувала Львів та область. Зокрема, вибухи лунали у Львові. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені житлові будинки, є постраждалі та загиблі.
О 05:50 міський голова Андрій Садовий повідомив про ракети на території міста.
«"Кинджали" на території Львова. Працює ППО. Не знімайте на відео. Залишайтесь в укритті», – написав Андрій Садовий.
Зазначимо, повітряну небезпеку на Львівщині оголосили о 04:05.
Як повідомив начальник Львівської ОВА, у Львові внаслідок ворожого прильоту є руйнування.
«Унаслідок ворожого обстрілу у Львові пошкоджені житлові будинки. Усі профільні служби скерували на місце», – написав Максим Козицький.
Згодом міський голова Андрій Садовий повідомив, що є загоряння житлових будинків в районі головного вокзалу.
«Дві школи сьогодні навчання не розпочнуть: учні “Арніки” та 17-ї залишаються вдома. Багато вибитих вікон в районі вулиць Коновальця,Братів Міхновських, Мельника. Уточнюємо інформацію щодо постраждалих», – написав Садовий.
За даними Андрія Садового, наразі відомо про шістьох постраждалих. Серед них – 10-річний хлопчик. Медики надають потрібну допомогу.
фото з Facebook Львівської міськради
«Укрзалізниця» повідомила, що є декілька тимчасових знеструмлень, зокрема на Львівщині.
Виведено резервні тепловози, з мінімальними затримками відправляють поїзди:
- № 59 Київ-Чоп;
- № 91 Київ-Львів;
- № 25/135 Одеса-Ясіня, Чернівці;
- № 11 Одеса-Львів;
- № 149 Полтава-Чернівці;
- № 746 Львів-Київ;
- № 368 Ужгород-Ковель.
У Львові на деякий час перекрили для проїзду кілька вулиць, зокрема буде обмежений рух на Скнилівському мості та на вулиці Коновальця.
«Трамвай № 2 курсуватиме поки на вокзал. Автобуси 52,92,21,84 курсують по зміненому маршруту - по вул. Збиральній», – поінформував Андрій Садовий.
Оновлено о 07:12. Андрій Садовий повідомив оновлену інформацію щодо постраждалих внаслідок ворожого обстрілу.
«Двоє дітей 10 та 15 років, 15 дорослих госпіталізовано в лікарні міста. У п’ятьох пацієнтів важкий стан», – написав Андрій Садовий.
фото з Telegram Андрія Садового
Оновлено о 07:23. Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок ворожої атаки є загиблий.
«За попередньою інформацією, станом на цю годину у Львові внаслідок ворожої атаки постраждали 19 людей. Одна людина, на жаль, померла», – написав Максим Козицький.
Оновлено о 07:28. Максим Козицький поінформував, що відомо вже про двох загиблих.
«Медики повідомили про смерть жінки та чоловіка. Загиблій 50 років, вона працювала медсестрою-акушеркою у 5-й поліклініці міста Львова», – уточнив Андрій Садовий.
Оновлено о 07:43. Максим Козицький повідомив, що кількість постраждалих внаслідок нічної атаки по Львову зросла до 23.
«Серед потерпілих – пʼятеро дітей. Те, що відомо станом на зараз: одна 15-річна дитина перебуває у стані середньої важкості, четверо – мають легкі ушкодження», – написав Максим Козицький.
Оновлено о 08:02. Начальник Львівської ОВА повідомив про ще одну загиблу людину та збільшення кількості постраждалих.
«На жаль, маємо третю загиблу людину внаслідок нічної атаки по Львову. Попередньо це 14-річна дівчинка. Кількість постраждалих зросла до 25», – написав Максим Козицький.
Оновлено о 08:11. Міський голова Андрій Садовий розповів про ситуацію станом на 08:00.
«Більше 35 людей отримують медичну допомогу. Декілька з них у важкому стані. Зокрема, п’ятеро дітей. Трьох людей ми втратили. Дуже багато уражень. Це є більше 50-ти будинків. Велика частина – це серце нашого міста, історична спадщина. Вже точно розуміємо, що з шести будинків людей відселяємо. Дві школи не буде працювати, повилітало багато вікон. Уражено два медичних об’єкти», – розповів Садовий.
Оновлено о 09:06. У Львові стало відомо про сімох загиблих. З них – троє діти
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