У Львові пошкоджені житлові будинки, вибиті вікна

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів про наслідки ворожої атаки на місто у середу, 4 серпня. Він зазначив, що понад 35 людей отримують медичну допомогу. У Львові пошкоджені житлові будинки, вибиті вікна. Із деяких будинків доведеться відселяти людей. Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що пошкоджений обласний Центр спортивної медицини і реабілітації.

Зруйновані будинки на вул. Коновальця ( всі фото ZAXID.NET)

«Дуже багато уражень. Це є більше 50-ти будинків. Велика частина – це серце нашого міста, історична спадщина. Вже точно розуміємо, що з шести будинків людей відселяємо. Дві школи не буде працювати, повилітало багато вікон. Уражено два медичних об’єкти», – розповів Садовий.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький додав, що удар по Львівщині був комбінований: ракетами та шахедами. Відомо про два влучання по території міста.

«Унаслідок нічної атаки по Львову на вулиці Коновальця постраждав наш обласний Центр спортивної медицини і реабілітації. Пошкоджена його історична будівля. Вибиті понад 70 вікон. Від ударної хвилі повиносило рами. У шести кабінетах впала стеля. Відірвані батареї. Понищені компʼютери та медична апаратура. Велике щастя, що живі й нетравмовані охоронець і працівники Центру. Нагадаю, Центр розташований у віллі Юзефи Франц, яка датується 1893 роком, і є памʼяткою архітектури місцевого значення», – написав Максим Козицький.

Фото із Telegram Максима Козицького

Також Максим Козицький повідомив, що через нічну атаку у Львові пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення. Зокрема на вулицях Коновальця та Кокорудза. Усі будинки розташовані в історичному ареалі та буферній зоні ЮНЕСКО. Вони є у державному реєстрі нерухомих пам’яток України. Комісія з представників органів охорони культурної спадщини міста та області почне працювати на обʼєктах і складати акти обстеження, щойно екстрені служби нададуть туди доступ.

Начальник міського управління освіти Андрій Закалюк повідомив, що пошкоджені три школи і Центр творчості.

«Сотні вікон, дверей, дахи», – написав Закалюк.

Фото із Facebook Андрія Закалюка

Нагадаємо, у середу вранці, 4 вересня, Росія вчергове атакувала Львів. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені житлові будинки, є постраждалі та загиблі.