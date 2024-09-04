Росія атакувала Львів вранці

У середу вранці, 4 вересня, Росія атакувала Львів. Внасділок ворожих ударів у місті загинуло семеро людей. Про це повідомляє міська та обласна вдала.

Спершу було відомо про двох загиблих.

«Медики повідомили про смерть жінки та чоловіка. Загиблій 50 років, вона працювала медсестрою-акушеркою у 5-й поліклініці міста Львова», – уточнив Андрій Садовий.

Згодом начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про ще одну загиблу людину та збільшення кількості постраждалих.

«На жаль, маємо третю загиблу людину внаслідок нічної атаки по Львову. Попередньо це 14-річна дівчинка», – написав Козицький.

Згодом Андрій Садовий повідомив про четвертого загиблого. За деякий час Максим Козицький поінформував про п’ятого загиблого. Це 9-річна дівчинка.

О 08:59 стало відомо про сімох загиблих.

Нагадаємо, у середу вранці, 4 вересня, Росія вчергове атакувала Львів. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені житлові будинки, є постраждалі та загиблі.