Євгенія Базилевич (ліворуч) та троє її доньок Ярина (позаду), Дарина (праворуч) та Емілія (посередині) загинули у власному будинку

Львівська міська рада оприлюднила прізвища вбитих Росією львівʼян внаслідок комбінованої атаки 4 вересня. Наразі відомо про семеро загиблих, серед яких 7-річна дитина.

Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, серед загиблих унаслідок влучання ракети в житлові будинки на вул. Коновальця та на вул. Братів Міхновських – четверо членів однієї сім’ї, що загинули у власному будинку: 43-річна Євгенія Базилевич та троє доньок – 21-річна Ярина, 18-річна Дарина та 7-річна Емілія. Живим залишився лише батько дітей Ярослав, він перебуває в лікарні в критичному стані.

«У центрі Європи Росія винищує українців цілими сім’ями. Росіяни вбивають наших дітей, наше майбутнє. Я не знаю, якими словами підтримати батька Ярослава. Сьогодні ми всі з вами. Щирі співчуття і світла пам’ять», – повідомив Андрій Садовий.

21-річна Ярина Базилевич працювала в офісі «Львів – молодіжна столиця Європи 2025».

«Добра і світла людина, програмна менеджерка Офісу “Львів – Молодіжна столиця Європи 2025”, вона працювала з нами від самого створення МолоДвіжЦентру, а згодом і всієї “Мережі Твори”», – повідомили в «Мережі Твори».

Ярина Базилевич, фото «Мережі Твори»

Її 18-річна сестра Дарина Базилевич була студенткою УКУ, навчалася на другому курсі програми «Культурологія» гуманітарного факультету, була активною студенткою, менторкою «Лабораторії волонтерства» УКУ, пластункою. Займалась в театральній студії, повідомили у пресслужбі університету.

Дарія Базилевич, фото УКУ

Також унаслідок обстрілу загинули 52-річна Ірина Демидова, 54-річний Олександр Погорецький і 55-річний Юрій Арабський. Четвер, 5 серпня, у Львові оголосили Днем жалоби.

Нагадаємо, під ранок середи, 4 вересня Росія вдарила по Львову дронами-камікадже та ракетами. Є влучання у житлові будинки в районі вул. Братів Міхновських та Коновальця. Внаслідок влучання загинули семеро людей, 64 людини госпіталізували. Серед постраждалих восьмеро дітей. Рятувальники продовжують розбирати завали, під якими ще можуть бути люди. Мешканців щонайменше шести будинків, які постраждали від обстрілу, відселять. Дві школи не будуть працювати, постраждали два медичні обʼєкти.