54-річний екскерівник міграційної служби Львівщини Олександр Погорецький

Серед семи загиблих унаслідок російського обстрілу Львова 4 вересня є 54-річний екскерівник міграційної служби Львівщини Олександр Погорецький. Перелік загиблих оприлюднив мер Львова Андрій Садовий. Інформацію про те, що загиблий від російської атаки є екскерівником міграційної служби ZAXID.NET також підтвердили власні джерела.

Під ранок середи, 4 вересня, Росія вдарила по Львову дронами-камікадзе та ракетами. Є влучання у житлові будинки в районі вул. Братів Міхновських та Коновальця. Внаслідок влучання загинули семеро людей, до лікарень Першого медоб’єднання звернулось 64 людей, серед них 8 дітей. З-під завалів надзвичайники врятували 12 людей.

Раніше ZAXID.NET публікував фото та імена загиблих унаслідок обстрілу. Відомо, що четверо з них – це члени однієї сім’ї: матір та троє доньок.