Під ранок середи, 4 вересня Росія вдарила по Львову дронами-камікадже та ракетами

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про термінову потребу донорської крові для постраждалих від російського обстрілу Львова 4 вересня. Мешканців закликають приходити до Міського центру крові на вул. Миколайчука, 9. Збір крові 4 версеня уже завершився, тож мешканців закликають приходити 5 вересня.

«Через велику кількість постраждалих, що одночасно потрапили до львівських лікарень, терміново потрібна донорська кров. Медики закликають усіх небайдужих прийти до Міського центру крові на вул. Миколайчука, 9», – написав Андрій Садовий.

Станом на 14:00 завершили забір крові від тих донорів, які встигли прийти. Спеціалісти уже почали переробляти їх на компоненти. Нових донорів чекають 5 вересня з 08:00 до 13:30 на Миколайчука, 9. Також медики готують виїзд бладмобіля – пересувного Центру служби крові до центру міста, щоб залучити якомога більше донорів.

Міський центр служби крові працює з 8:30 до 13:30 у будні. При собі потрібно мати документ, що засвідчує особу. Якщо у вас є питання стосовно донації – деталі за номером Центру: 0322 581 177.

Нагадаємо, під ранок середи, 4 вересня Росія вдарила по Львову дронами-камікадже та ракетами. Є влучання у житлові будинки в районі вул. Братів Міхновських та Коновальця. Внаслідок влучання загинули семеро людей, до лікарень Першого медоб’єднання звернулось 64 людей, серед них 8 дітей. Відомо, що з-під завалів надзвичайники врятували 12 людей.

Раніше ZAXID.NET публікував фото та імена загиблих унаслідок обстрілу. Відомо, що четверо з них – це члени однієї сім’ї: матір та троє доньок.