Рятувальники загасили усі пожежі і розібрали усі завали, де могли перебували люди

У Львові завершили аварійно-рятувальні роботи з ліквідації наслідків ранкового ворожого обстрілу у середу, 4 вересня. Про це повідомили у ДСНС Львівщини.



«Надзвичайники врятували 12 людей. Постраждало 53 осіб. На жаль, семеро загинули, серед них, за уточненими даними, двоє дітей (7 та 14 років). Психологи ДСНС Львівщини та Львівського державного університету безпеки життєдіяльності надали допомогу 103 постраждалим, серед них – 16 дітей. До ліквідації наслідків подій від ДСНС залучалося понад 150 рятувальників та 38 одиниць спецтехніки», – повідомили в ДСНС Львівщини.

Однак, о 14:02 Андрій Садовий опублікував повний список загиблих, серед яких тільки одна дитина – семирічна дівчинка.

Наслідки російської атаки на Львів (фото Zaxid.net)

Рятувальники загасили усі пожежі і розібрали усі завали, де могли перебували люди.

«Ускладнювало роботи те, що була велика кількість локацій з пожежами і завалами. Усі підрозділи Львова, без винятку, залучили до гасівння пожеж і розбору завалів. Також залучали резервні зміни. 100% особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів перебував на роботі: хтось на службі, хтось був на місці ліквідації. Це історична частина міста. В одному з будинків завалилася сходова клітка з четвертого до першого поверху. Наразі ризиків обвалів немає. Шість людей загилуи на вул. Коновальця і одна жінка на вул. Мельника», – розповів заступник начальна ГУ ДСНС Львівщини з реагування на надзвичайні ситуації Микола Гуменюк.

Зазначимо, як повідомили в Львівській міськраді, у Залізничному районі Львова, на вул. Стороженка,11, запрацював виїзний Центр надання адміністративних послуг. Там постраждалі внаслідок ракетного обстрілу можуть отримати консультації та потрібну допомогу.

Нагадаємо, у середу вранці, 4 вересня, Росія вчергове атакувала Львів. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені житлові будинки, є постраждалі та загиблі.