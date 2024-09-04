Характер травм – вибухові осколкові поранення тулуба, органів грудної клітки, кінцівок та обличчя

Внаслідок ворожої атаки по Львову у середу вранці, 4 вересня, до лікарень Першого медоб’єднання Львова швидка медична допомога доправила 45 постраждалих. Про це повідомила пресслужба Першого медоб’єднання Львова.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Усі пацієнти – з місць масованих ранкових ракетних ударів по Львову. 18 перебувають у лікарні святого Луки, 14 – у лікарні святого Пантелеймона та троє у лікарні святого Миколая. Характер травм – вибухові осколкові поранення тулуба, органів грудної клітки, кінцівок та обличчя. Також поранення внутрішніх органів, травми легень та судин.

Фото Першого медоб’єднання Львова

«Розгорнуті операційні. Працюють травматологічні медичні бригади. Просто зараз у шістьох операційних рятують життя критичних пацієнтів. 11 пацієнтів перебувають в критичному стані», – розповіла медична директорка Першого медоб’єднання Львова Наталія Матолінець.

Відер Першого медоб’єднання Львова

Оновлено о 09:33. У Першому медоб’єднанні Львова повідомили, що до них надійшло вже 45 поранених пацієнтів, серед них – семеро дітей. Важких серед дітей немає. Тепер у лікарні святого Пантелеймона перебуває 16 пацієнтів, в лікарні святого Луки – 22, а в лікарні святого Миколая – 7.

Нагадаємо, у середу вранці, 4 вересня, Росія вчергове атакувала Львів. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені житлові будинки, є постраждалі та загиблі.