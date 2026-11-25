Олександр Клименко повідомив, що НАБУ і САП отримали від групи «Монако» сигнал про нібито початок війни

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко повідомив, що антикорупційні органи отримали від так званої групи «Монако» повідомлення про оголошення війни. Про це він розповів в інтерв’ю журналісту «Української правди» Михайлу Ткачу.

Олександр Клименко підтвердив існування так званої групи «Монако» (неофіційна назва українських можновладців, які виїхали з України напередодні або після початку повномасштабного російського вторгнення). За його словами, нещодавно НАБУ та САП отримали від представників цієї групи повідомлення про те, що вони нібито оголошують антикорупційним органам війну.

«Так, така інформація [про групу “Монако”] в нас фігурує. Навіть не так давно представники цієї групи передали антикорупційним органам такий меседж, що вони починають з нами війну. Ми ні з ким війни ніякі не проводимо: ні зі спецслужбами, ні з іншими правоохоронними органами, ні з жодними групами чи людьми. Ми просто виконуємо свою роботу відповідно до закону і тих завдань, для яких створювались ці органи», – сказав Олександр Клименко.

Керівник САП також припустив, що це повідомлення міг передати колишній народний депутат від ОПЗЖ Ігор Абрамович, який зараз проживає в Монако. Його називають так званим адміністратором групи «Монако».

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Група, або батальйон, «Монако» – неофіційна назва українських політиків, народних депутатів, чиновників, бізнесменів та членів їхніх родин, які виїхали з України напередодні або після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році та відпочивали на дорогих курортах Монако, Монте-Карло, Ніцци та інших міст.

Назва походить від серії журналістських розслідувань Михайла Ткача для «Української правди» про перебування українських можновладців та їхнього оточення за кордоном під час війни. Публікації викликали значний суспільний резонанс. До так званого батальйону «Монако» входять понад 80 людей, серед яких і колишній президент Леонід Кучма.