До ліквідації пожеж залучили 50 рятувальників

У вівторок, 24 листопада, російські війська вчергове атакували Ковельську громаду на Волині. Унаслідок падіння уламків пошкоджені відпочинковий комплекс, вантажівки та підприємство. Постраждали п’ятеро людей. Про це повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк.

Під час вечірньої повітряної тривоги, яку в Ковельському районі оголосили о 20:28, у повітряному просторі області зафіксували три реактивні безпілотники. Один із них збила мобільна вогнева група. Уламки впали на автостоянку відпочинкового комплексу, де виникла пожежа. Троє людей отримали осколкові поранення. Їм надали медичну допомогу, а займання ліквідували.

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Другий безпілотник упав на територію іншого підприємства – там обійшлося без загиблих і травмованих. Третю повітряну ціль знешкодили засобами радіоелектронної боротьби: руйнувань не зафіксовано, люди не постраждали.

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За інформацією рятувальників Волині, загалом унаслідок ворожої атаки поранення отримали п’ятеро людей.

«24 листопада ввечері внаслідок ворожого удару загорілися три вантажні та два легкові автомобілі, а також цивільна будівля. Вогнеборці ліквідували всі пожежі. Було залучено 50 рятувальників і 9 одиниць техніки», – додали в ДСНС.

Додамо, що вдень 24 листопада росіяни також вдарили по одному з місцевих підприємств, там спалахнули два вантажні причепи. Пожежу ліквідували, травмованих і загиблих не було.