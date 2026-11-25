Працівники СБУ переказували гроші на заставу для Сергія Дуки

Співробітникам Служби безпеки України могли достроково виплатити зарплату, щоб вони перерахували гроші на заставу за генерал-майора Сергія Дуку. Колишній співробітник спецслужби є підозрюваним у справі «Карфаген». Про це розповів керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко в інтерв’ю «Українській правді».

Журналіст Михайло Ткач зазначив, що, за інформацією власних джерел УП у правоохоронних органах, працівникам СБУ могли спеціально достроково виплатити зарплату, щоб вони перерахували гроші на рахунок ВАКС для сплати застави за Сергія Дуку. Керівник САП Олександр Клименко підтвердив, що антикорупційні органи перевіряють цю інформацію. Також слідство перевіряє повідомлення про можливі обіцянки керівництва підвищити на службі працівників СБУ, які внесуть певну суму на заставу за генерала.

«У нас також була інформація стосовно того, що зарплата працівникам СБУ була виплачена раніше, щоб вони з власних карток могли перевести кошти на внесення застави за генерала. І також інформація про те, що розсилалися повідомлення, що хто внесе певну суму на заставу, то це буде сприйматися керівництвом як один із приводів для підвищення на службі», – розповів Олександр Клименко.

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили генерал-майора СБУ Сергія Дуку на участі у злочинній організації в межах розслідування справи «Карфаген». За версією слідства, перебуваючи на посаді начальника Департаменту захисту національної державності СБУ, Сергій Дука прикривав діяльність злочинного угруповання та захищав його від уваги інших співробітників спецслужби.

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6 листопада ВАКС обрав Сергію Дуці запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 65 млн грн. Уже наступного дня, 7 листопада, УП повідомила, що серед працівників СБУ поширюють повідомлення зі збором грошей на заставу для Дуки. Згодом стало відомо, що йдеться про внески від 50 до 150 тис. грн залежно від посади. Переказ грошей необхідно було підтвердити квитанцією. 13 листопада за Сергія Дуку внесли всю суму визначеної судом застави – 65 млн грн. Додамо, що СБУ ще 4 листопада повідомляла про звільнення Сергія Дуки.