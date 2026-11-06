ВАКС відправив генерала СБУ під варту

У п’ятницю, 6 листопада, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід генералу СБУ Сергію Дуці («Акім»), який фігурує у справі «Карфаген». Про це повідомив Центр протидії корупції.

За даними правоохоронців, генерал-майор Сергій Дука, який у матеріалах справи фігурує під прізвиськом «Акім», прикривав діяльність злочинної організації, зокрема захищаючи її учасників від уваги інших співробітників спецслужби. Дуці інкримінують керівництво злочинною організацією, а також участь у ній (ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України).

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Микола Карась клопотав про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 100 млн грн. Він звертав увагу суду на те, що під час обшуків детективам НАБУ погрожували зброєю, а сам Дука сокирою знищив свій телефон.

Водночас генерал-майор СБУ заявляв, що не має 100 млн грн для внесення застави, а справа є помстою НАБУ. Зрештою ВАКС відправив Дуку під варту на 60 діб із можливістю вийти із СІЗО під заставу розміром 65 млн грн.

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Захист Сергія Дуки заявив, що оскаржуватиме запобіжний захід в апеляційному суді.

Зауважимо, що розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Дуці розпочався без журналістів. Причиною став лист СБУ, скерований до ВАКС, у якому йшлося про нібито загрозу теракту під час судового засідання.

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття у межах операції «Карфаген» злочинної організації, причетної до діяльності шахрайських колцентрів, наркоторгівлі, катування людей, а також фальсифікації іноземної валюти. Серед фігурантів – заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ, генерал-майор Сергій Дука.

У Дуки провели обшуки, під час яких він погрожував правоохоронцям пістолетом і розбивав техніку, тоді як бійці спецпідрозділу СБУ «Альфа» намагалися його евакуювати. Обшуки проводили на підставі ухвали суду.

Ввечері того ж дня в СБУ повідомили про звільнення високопосадовців, які фігурують у розслідуванні НАБУ в межах операції «Карфаген».