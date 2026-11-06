Суд вирішив частину слухання провести в закритому режимі

Служба безпеки України надіслала до Вищого антикорупційного суду лист із попередженням про можливий теракт під час засідання з обрання запобіжного заходу генералу СБУ Сергію Дуці, підозрюваному у справі «Карфаген». Через це суд вирішив частину слухання провести в закритому режимі. Про це у п'ятницю, 6 листопада, повідомила «Українська правда» з посиланням на поінформованих співрозмовників.

За словами джерел видання, СБУ звернулася до ВАКС із листом про можливу терористичну загрозу та необхідність закритого розгляду справи. Водночас у Центрі протидії корупції повідомили, що під час засідання адвокат Дуки також наполягав на закритому режимі. За його словами, відкрите слухання нібито може зашкодити здоров’ю підзахисного.

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Крім того, захисник заявив, що НАБУ та медіа оприлюднили інформацію про місце проживання генерала, тож тепер про нього знають у країні-агресорі. Зрештою суддя ухвалив рішення частину засідання провести за зачиненими дверима, а частину залишити відкритою.

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Тим часом керівник відділу журналістських розслідувань «Української правди» Михайло Ткач із посиланням на власні джерела повідомив, що розмір застави для Сергія Дуки може становити 100 млн грн.

Раніше журналістів не допустили до засідання ВАКС, на якому генералу СБУ Сергію Дуці обирають запобіжний захід у справі «Карфаген». Для представників медіа організували трансляцію в іншому кабінеті.

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ проводило обшуки в заміському будинку першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки. За словами керівника підрозділу детективів бюро Олександра Абакумова, під час слідчих дій генерал погрожував правоохоронцям пістолетом і розбивав техніку молотком, тоді як бійці спецпідрозділу СБУ «Альфа» намагалися його евакуювати. Обшуки проводили на підставі ухвали суду.