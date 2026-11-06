Детективи прибули до будинку Дуки на підставі законної ухвали суду

Під час обшуку в заміському будинку першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки генерал погрожував детективам НАБУ пістолетом і знищував техніку молотком. Тим часом бійці спецпідрозділу СБУ «Альфа» намагалися евакуювати посадовця. Про це у четвер, 5 листопада, розповів керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро Олександр Абакумов у програмі «УП ЧАТ».

За словами Абакумова, детективи прибули до будинку Дуки на підставі законної ухвали суду. Для забезпечення безпеки операції НАБУ залучило кількох бійців власного Управління спеціальних операцій.

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Коли один зі спецпризначенців НАБУ спробував перелізти через паркан, щоб відкрити хвіртку, невідомі навели на нього зброю з лазерним цілевказівником і пригрозили стріляти на ураження. У вікнах будинку перебували двоє озброєних автоматами бійців СБУ, а сам генерал з’явився з пістолетом у руках у вікні другого поверху.

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Абакумов розповів, що через гучномовець намагався пояснити присутнім, хто проводить обшук, і закликав не створювати небезпечної ситуації.

«Я через гучномовець ще раз сказав: “Це Національне антикорупційне бюро України, ми правоохоронці. Ми не становимо небезпеки для життя та здоров'я людей, які знаходяться всередині. Ось моє посвідчення, ось ухвала. Не створюйте небезпечну ситуацію, націлюючи зброю на співробітників інших правоохоронних органів”», – розповів детектив.

Однак, за його словами, на контакт люди в будинку не пішли. Натомість Дука вибіг на балкон і почав молотком розбивати телефони. Він знищив два мобільні телефони та один жорсткий диск. Згодом до будинку прибули три мікроавтобуси з озброєними співробітниками спецпідрозділу СБУ «Альфа». Абакумов зазначив, що вони поводилися агресивно.

За оцінкою НАБУ, силовики намагалися вивчити розташування детективів, щоб відбити та евакуювати генерала. Водночас стрілянини між представниками двох правоохоронних органів вдалося уникнути завдяки тривалим переговорам і приїзду адвокатів Дуки. Після цього посадовця затримали.

Абакумов також повідомив, що під час операції детективи зафіксували передачу генералу СБУ чотирьох криптогаманців із коштами на загальну суму близько трьох мільйонів доларів.

За словами керівника підрозділу НАБУ, Дука обіцяв через Офіс генерального прокурора домогтися зняття арешту з коштів наркосиндикату «Хімпром».

Дука є одним з ключових виконавців політичних операцій проти антикорупційних органів та журналістів. Центр протидії корупції стверджує, що саме під його керівництвом працівники СБУ провели понад 50 обшуків у детективів НАБУ, після чого за підозрою у звʼязках з Росією заарештували ключового детектива бюро у справі «Мідас» Руслана Магамедрасулова.

Раніше також повідомляли, що родичі Дуки мають російські паспорти та бізнес з реєстрацією в реєстрах країни-агресорки.