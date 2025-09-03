Сергій Дука обіймає посаду першого заступника начальника департаменту захисту нацдержавності СБУ

Родичі генерала Служби безпеки України Сергія Дуки мають російські паспорти та бізнес з реєстрацією в реєстрах країни-агресорки. Про це йдеться в розслідуванні Центру протидії корупції.

Сергій Дука обіймає посаду першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ, а також має звання бригадного генерала. За попередніми даними активістів, саме Дука курував силовою частиною гучних політичних спецоперацій проти журналістів-розслідувачів з bihus.info та детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), включно із Русланом Магамедрасуловим.

Нагадаємо, у липні, напередодні голосування скандального закону про фактичну ліквідацію незалежності НАБУ і САП, СБУ провела понад 50 обшуків у детективів бюро.

«Тоді один з керівників детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов опинився в СІЗО СБУ. Попри гучні заяви, за півтора місяця слідчі так і не пред’явили реальних доказів його вини. Головний доказ у СБУ – відео, де начебто записано розмову Магамедрасулова про продаж технічної коноплі з України у Дагестан (Республіку у Росії). Хоча на записі чутно – йдеться про Узбекистан, а не російську територію», – кажуть активісти.

Вони додають, що родина Магамедрасулова походить із Республіки Дагестан. Водночас звідти також родом і родина дружини Сергія Дуки – Інесси Дуки (в дівоцтві – Мустафаєвої).

ЦПК звернув увагу на чималі статки жінки. Так, у березні 2024 року вона отримала у подарунок авто Audi Q8 2021 року випуску. На вторинному ринку за таке авто просять щонайменше 60 тис. доларів.

Того ж дня Інесса Дука стала власницею квартири (майже 100 м2) у новобудові на Французькому Бульварі 22 в Одесі. Орієнтовна вартість такої квартири може перевищувати 100 тис. доларів.

За даними з реєстру, квартиру Інесі Дуці подарувала мати – Людмила Мустафаєва. Мати жінки є уродженицею міста Дербент у Дагестані. А батько Інесси Дуки – Тажидин Мустафаєв, народжений у місті Ахти, Дагестан.

Активісти ЦПК припускають, що батьки дружини генерала СБУ ймовірно досі проживають на окупованих територіях – у Каховському районі Херсонської області або ж виїхали звідти лише впродовж останнього року.

За даними російських реєстрів, Людмила та Тажидин Мустафаєві отримали паспорти РФ у 2022 році.

Відомо, що Росія довгі роки чинить політику примусової паспортизації на окупованих територіях України. Однак незрозуміло, чому тесть та теща генерала СБУ за три роки окупації так і не залишили ТОТ.

Уже під час повномасштабної війни Мустафаєві неодноразово користувалися російськими паспортами для перетину кордону. Більшість з поїздок – були на окуповані українські території. Також вони перетинали кордон між Вірменією та Росією.

Тесть і теща Сергія Дуки користуються рахунками у російських «Сбербанку» та «Промсвязьбанку».

«Також усі троє члени родини Мустафаєвих – є співвласниками фермерського господарства “Едельвейс”. Батько Тажидин Мустафаєв – головний власник бізнесу із часткою у 99%», – ідеться в повідомленні.

Бізнес зареєстрували в Україні ще у 2000 році, а в грудні 2022 року – перереєстрували у російських реєстрах.

Наразі невідомо, чи веде «Едельвейс» діяльність за російським законодавством і платить там податки.

У власності господарства є будинок, який ймовірно стоїть на земельній ділянці, яка належить Інессі Дуці. А також два авто, серед яких Volkswagen Touareg, набутий у 2019 році.

За даними ЦПК, батько генерала СБУ Олександр Дука був або є членом ради Благодійного фонду військовослужбовців СБУ в Херсонській області. Його молодший син і брат генерала Олександр з 2011 по 2016 року проходив службу на посадах офіцерського складу в СБУ.

Брат Сергія Дуки Олександр (Фото ЦПК)

У 2020 році Олександр Дука-молодший став депутатом Олешківської міської ради від партії «Слуга народу». А вже в січні того ж року президент Володимир Зеленський призначив його головою Олешківської РДА.

Повідомляється, що Дука не задекларував. жодних доходів дружини Ольги, окрім соціальної допомоги для ВПО. Однак в інстаграмі жінки вказано, що вона є засновницею магазину прикрас.

До слова, у квітні 2022 року медіа повідомляли, що Сергій Дука вчинив ДТП за кермом службового броньованого Lexus LX450 у Києві. Заступник начальника Головного управління «Д» СБУ нібито порушив ПДР і поїхав на червоне світло з включеними проблисковими маячками. В іншому авто був колишній народний депутат Олег Ляшко. Зазначалось, що в автомобілі лідера «Радикальної партії» було четверо людей, двоє постраждали.