Керівниця апарату Шевченківського райсуду Києва Аліна Зборщік має офіційний дохід у 27 тис. грн

Матір керівниці Шевченківського районного суду Києва Аліни Зборщік – Алла Зборщік – отримала у 2023 році російський паспорт та веде бізнес у тимчасово окупованій Луганській області, сплачуючи податки у бюджет країни-агресорки. Про це у середу, 22 січня, повідомило у розслідуванні hromadske.

За даними журналістів, Аліна Зборщік, яка обіймає посаду керівниці Шевченківського райсуду Києва, має офіційний дохід у 27 тис. грн, проте живе у житловому комплексі комфорт-класу та їздить на автомобілі, вартість якого значно перевищує її річний дохід. Майно, яким користується чиновниця, записане на її матір, Аллу Зборщік, яка живе та веде бізнес на території невизнаної псевдореспубліки «ЛНР».

Розслідувачі повідомили, що у 2023 році жінка вирішила отримати російський паспорт, а раніше, 2022 року, офіційно зареєструвала компанію «Гранд», яка виробляє гофрований папір і картон, паперову та картонну тару в Луганську з 1991 року. Раніше компанією керував батько Аліни Зборщік Олександр.

«Станом на 2013 рік компанія мала понад 700 тис. гривень чистого доходу. А потім — окупація і пауза, яка тривала 10 років. У 2022 році компанія зареєструвалася в російській податковій і соцфонді. А 15 серпня 2023 року відомості про вже ООО “Гранд” внесли до Єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації», – повідомило hromadske.

За неповний 2023 рік компанія матері чиновниці сплатила до бюджету Росії майже 600 тис. рублів податків та 1 млн рублів у російський пенсійний фонд.

Зазначається, що бізнес Алли Зборщік почав приносити прибутки значно пізніше після перереєстрації – у середині 2023 року. Тоді ж майно, яким користується Аліна Зборщік, записали на її матір. Протягом 2022-2023 років чиновниця отримувала від матері в подарунок понад 250 тис. грн.

«Окрім підприємства в окупованому Луганську, в Алли Зборщік немає і не було жодного іншого бізнесу. Так само жодного іншого бізнесу немає в її чоловіка, батька Аліни Зборщік. А от відносно нове, тобто куплене вже після окупації Луганська, майно у Зборщіків у Києві є. Тож які варіанти? Або пані Аліна неофіційно отримувала на держслужбі гроші, які давали змогу купити все це майно і записати його на маму, щоб легше було сховати. Або Аліна живе на гроші мами, які та заробляє в Росії, поки донька відповідає за роботу одного з ключових судів України», – повідомили журналісти.

У розслідуванні йдеться, що майно, яке записане на матір керівниці апарату райсуду, придбали за значно заниженими від ринкових цін – зокрема, квартиру у ЖК «Автограф» у Дніпровському районі Києва жінка придбала за 29 тис. доларів на противагу ринковим 95 тис. доларів, а у ЖК «Повітрофлотський квартал» – за 23 тис. доларів проти 100 тис. доларів. Ще одну квартиру Алла Зборщік придбала у ЖК «Смартплаза» за вдвічі заниженою ціною.