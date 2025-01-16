Суддя Київського районного суду Одеси Людмила Салтан, яка мобілізувалася до ЗСУ після повідомлення їй підозри у хабарництві, з’явилася напідпитку у військовій частині, де вона проходить службу. На жінку написали скаргу до Вищої ради правосуддя, повідомило 16 січня «Слідство.Інфо».

Вища рада правосуддя відсторонила Людмилу Салтан у квітні 2023 року – тоді її викрили на отриманні хабаря у розмірі 4000 доларів за ухвалення вигідного позивачу рішення. Йшлося про те, що відповідач мав сплатити позивачу 14 тис. 200 доларів та 15 тис. грн.

Правоохоронці НАБУ затримали Салтан у березні 2023 року під час отримання хабаря. Їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (хабарництво). Салтан загрожує позбавлення волі від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років із конфіскацією майна. Наразі справу судді розглядають у ВАКС.

Втім, у вересні 2024 року жінка вирішила мобілізуватися – за припущенням журналістів, для уникнення покарання за хабарництво. Під час засідання Другої дисциплінарної палати ВРП від 15 січня 2025 року стало відомо, що Людмилу Салтан призначили на посаду матроса резерву запасної роти у 36-й окремій бригаді морської піхоти. Вже через місяць, 24 жовтня, жінка почала проходити службу в іншій військовій частині.

«5 грудня 2024 року до ВРП надійшов лист від командування військової частини, де служить Людмила Салтан, у якому йдеться про те, що від початку служби жінка не брала безпосередньої участі у бойових діях. Крім того, членів ВРП повідомили, що 27 листопада Салтан з’явилася на службі у стані алкогольного сп’яніння, тож на неї склали відповідний протокол за ознаками адмінпорушення, передбаченого частиною 3 статті 172-20 КУпАП (“Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів”)», – повідомило «Слідство.Інфо».

Справу щодо пияцтва судді розглядатиме Малиновський райсуд Одеси. Коли саме відбудеться розгляд, наразі невідомо.

Зазначається, що Салтан не з’явилася на останньому засіданні ВРП. Водночас суддя подала клопотання через адвоката про прохання припинити розгляд дисциплінарної справи через її мобілізацію. Всі члени засідання проголосували проти такого рішення, проте перенесли розгляд на 29 січня.