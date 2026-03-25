Працівник ТЦК схопився за капот і намагався зупинити автомобіль

У селі Гаразджа Луцького району 33-річний чоловік провіз на капоті автомобіля працівника ТЦК. Поліцейські затримали його та доставили до територіального центру комплектування. Про це у середу, 25 березня, повідомила ZAXID.NET речниця Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук.

Відео інциденту опублікували у телеграм-каналі «Труха Луцьк». На кадрах видно, як до автомобіля автора під’їхав мікроавтобус, з якого вийшли військовослужбовці та поліцейський. Чоловік зачинився у салоні й почав рух, коли перед авто перебував працівник ТЦК. Той схопився за капот і намагався зупинити транспортний засіб. Зрештою водій пригальмував, і військовослужбовець зміг злізти.

За словами Уляни Кравчук, інцидент стався 25 березня близько 10:30 під час проведення заходів оповіщення та перевірки військово-облікових документів.

«Поліція зупинила автомобіль, в якому перебували двоє осіб. Водій вийшов для надання документів, а пасажир пересів на його місце та почав рух. Військовослужбовець намагався зупинити авто, однак через раптовий початок руху був протягнутий на капоті», – зазначила речниця.

Автомобіль пізніше зупинили правоохоронці, після чого чоловіка доставили до ТЦК для з’ясування обставин та можливого подальшого проходження військової служби.

За словами Уляни Кравчук, військовослужбовець, який опинився на капоті, раніше брав участь в АТО та у бойових діях під час повномасштабного вторгнення, а згодом був переведений до ТЦК за станом здоров’я.