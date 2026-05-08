Працівник ТЦК схопився за капот мікроавтобуса і намагався зупинити водія

Луцький міськрайонний суд виніс вирок 33-річному Олександру С., який провіз на капоті автомобіля працівника ТЦК. За скоєне обвинуваченому призначили рік пробаційного нагляду. Відомо також, що після інциденту його мобілізували до війська.

Як йдеться у вироку від 4 травня, подія сталася 23 березня 2026 року в селі Гаразджа Луцького району. За даними слідства, на вулиці Лісній група оповіщення зупинила мікроавтобус Volkswagen T6 для перевірки документів у водія та пасажира.

Як раніше повідомляла ZAXID.NET речниця Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук, водій вийшов із авто для надання документів, а пасажир пересів за кермо та почав рух. Військовослужбовець намагався зупинити мікроавтобус, однак опинився на капоті та кілька секунд їхав так, поки водій не зупинився.

Пізніше правоохоронці зупинили мікроавтобус, а порушника доставили до ТЦК для з’ясування обставин. Після проходження військово-лікарської комісії його визнали придатним до служби та мобілізували. Нині він служить солдатом на посаді водія.

Обвинувачений визнав провину та попросив розглянути справу без його участі через проходження військової служби.

Суддя Алла Полюшко визнала Олександра С. винним за ч. 1 ст. 350 КК України (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок) і призначила йому рік пробаційного нагляду. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що військовослужбовець, який опинився на капоті, раніше брав участь в АТО та у бойових діях під час повномасштабного вторгнення, а згодом був переведений до ТЦК за станом здоров’я.