Президент України мав телефонну розмову з канцлером Австрії Крістіаном Штокером

Президент Володимир Зеленський повідомив міжнародних партнерів про те, що Росія готує новий масований обстріл українських міст, тому Україні потрібна допомога у вигляді антибалістичного озброєння. Про це йшлося під час розмови з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером.

«Поінформував канцлера про дані нашої розвідки, що росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах. Дуже важливо, щоб на ці обстріли були спільні відповіді партнерів, передусім у постачаннях антибалістики», – йдеться в повідомленні на сторінці президента.

Також під час розмови детально обговорили процес європейської інтеграції України.

«Ми очікуємо, що вже в червні перший кластер буде відкритий. Це справедливо, українці на це заслуговують. Дякую Австрії за те, що цілковито розділяє цей погляд»,– зазначається в повідомленні.

Йшлося і про співпрацю в межах міжнародних організацій. Володимир Зеленський доручив українським дипломатам опрацювати відповідні питання з австрійськими колегами.

Нагадаємо, Росія здійснила масовану атаку на Київ у ніч на неділю, 24 травня. Російські війська застосували ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Унаслідок обстрілу столиці загинули дві людини, ще понад 90 дістали поранення, зокрема, троє неповнолітніх.