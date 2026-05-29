Зеленський попередив про підготовку росіянами нового масованого обстрілу
Президент наголосив на потребі антибалістичного озброєння
Президент Володимир Зеленський повідомив міжнародних партнерів про те, що Росія готує новий масований обстріл українських міст, тому Україні потрібна допомога у вигляді антибалістичного озброєння. Про це йшлося під час розмови з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером.
«Поінформував канцлера про дані нашої розвідки, що росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах. Дуже важливо, щоб на ці обстріли були спільні відповіді партнерів, передусім у постачаннях антибалістики», – йдеться в повідомленні на сторінці президента.
Також під час розмови детально обговорили процес європейської інтеграції України.
«Ми очікуємо, що вже в червні перший кластер буде відкритий. Це справедливо, українці на це заслуговують. Дякую Австрії за те, що цілковито розділяє цей погляд»,– зазначається в повідомленні.
Йшлося і про співпрацю в межах міжнародних організацій. Володимир Зеленський доручив українським дипломатам опрацювати відповідні питання з австрійськими колегами.
Нагадаємо, Росія здійснила масовану атаку на Київ у ніч на неділю, 24 травня. Російські війська застосували ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Унаслідок обстрілу столиці загинули дві людини, ще понад 90 дістали поранення, зокрема, троє неповнолітніх.