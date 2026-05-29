Аварія сталася взимку 2025 року неподалік села Холодновідка

Пустомитівський районний суд Львівщини виніс вирок уродженцю міста Жовква, Львівської області, який на смерть збив чоловіка на перехресті. Чоловік був нетверезим та лежав на проїжджій частині. Внаслідок отриманих трав 68-річний чоловік загинув у лікарні. Винуватцю ДТП суд призначив 1 рік іспитового строку.

За матеріалами справи, аварія сталася 25 грудня 2025 року близько 20:30 неподалік с. Холодновідка, Львівського району. 37-річний Назар Чучун за кермом Opel Meriva на перехресті з круговим рухом не пригальмував та здійснив наїзд на 68-річного мешканця одного із сіл Львівського району. В результаті отриманих травм чоловік помер в лікарні.

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину та попросив суворо його не карати. За його словами, того вечора він повертався з роботи. На перехресті з круговим рухом відчув удар під колесами, одразу загальмував і вийшов з автівки. Після цього він побачив, що під колесами авто лежить чоловік. Судово-медична експертиза згодом встановила, що постраждалий був у стані алкогольного сп'яніння. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні Святого Пантелеймона, де він перебував 25 днів. Обвинувачений, оплатив лікування постраждалого, а після його смерті повністю відшкодував витрати на поховання.

Суддя Юлія Дем’яновська визнала Назара Чучуна винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть постраждалого (ч. 2 ст. 286 ККУ), та призначила покарання у вигляді 3 років позбавлення волі без позбавлення права керування транспортними засобами. Однак суд змінив ув’язнення на 1 рік іспитового терміну. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляції.