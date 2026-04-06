Від отриманих травм 79-річна жінка померла

Залізничний районний суд Львова виніс вирок уродженцю с. Арламівська Воля, Мостиського району, який на мікроавтобусі Renault Trafic вчинив смертельну аварію на вул. Виговського у Львові. Унаслідок аварії від отриманих травм загинула 79-річна львів’янка. Винуватцю ДТП суд призначив 2 роки іспитового терміну.

За матеріалами справи, аварія сталася 29 вересня 2025 року близько 06:50 на вул. Виговського, 89 у Львові. 62-річний Микола Саган за кермом Renault Trafic перед нерегульованим пішохідним переходом не пригальмував та здійснив наїзд на 79-річну місцеву мешканку. В результаті від отриманих травм жінка померла.

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину та попросив суворо його не карати. Суд врахував обставини, які пом’якшують покарання водія, а саме – щире каяття та відшкодування потерпілим завданої шкоди.

Суддя Андрій Кирилюк визнав Миколу Сагана винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть постраждалого (ч. 2 ст. 286 ККУ), та призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобами терміном на 2 роки. Однак суд змінив ув’язнення на 2 роки іспитового терміну. Також він має сплатити 15,8 тис. грн на користь держави за проведення експертиз. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляції.