Від отриманих трав пішохід помер у лікарні

Франківський районний суд Львова виніс вирок водієві Ford, який на смерть збив пішохода у Львові на вул. Науковій. Винуватця аварії звільнили від тюремного ув’язнення, призначивши 2 роки іспитового терміну.

За матеріалами справи, аварія трапилась 8 жовтня 2025 року близько 12:10 на вул. Науковій у Львові. 23-річний Артур Зелінський за кермом Ford Fusion їхав із перевищеною швидкістю, перед нерегульованим пішохідним переходом не пригальмував та здійснив наїзд на місцевого 70-річного мешканця. У результаті від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

У суді Артур Зелінський повністю визнав свою вину та попросив суворо його не карати. Суд врахував обставини, які пом’якшують покарання водія, а саме – щире каяття та відшкодування потерпілим завданої шкоди.

Суддя Мирослава Гулієва визнала Артура Зелінського винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть постраждалого (ч. 2 ст. 286 ККУ), та призначила покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном 1 рік. Однак суд змінив ув’язнення на 2 роки іспитового терміну. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляції.