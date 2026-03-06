Це не перший випадок викрадення жителів Сумщини росіянами

Російські окупанти вивезли до РФ близько двох десятків мешканців прикордонного села Сопич Есманьської громади на Сумщині. Про це в п’ятницю, 6 березня, повідомило місцеве видання «Кордон.Медіа».

За даними журналістів, упродовж останніх років в прикордонному з Росією Сопичі мешкало близько 300 жителів. Після завершення евакуації в селі залишились лише 19 людей, які, попри всі ризики, захотіли залишитись вдома.

Нещодавно інтерв’ю з ними показали на російському пропагандистському телеканалі «Вєсті».

Один з мешканців села Сопич, який нині опинився в Росії

У сюжеті йдеться, що російські військові вивезли людей у поселення десь у Брянській області, де нині всі й перебувають.

Голова Есманьської громади Сергій Мінаков підтвердив, що з українцями раніше був втрачений зв’язок.

Доповнено. 4 березня «Суспільне» з посиланням на Головне управління комунікацій ЗСУ повідомило, що підрозділи Сил оборони стримують спроби росіян штурмувати та закріпитися в прикордонних населених пунктах Сумщини. У районі села Сопич, російська армія має «відчутні втрати», зазначили у відомстві.

Там також наголосили, що дії російських військовослужбовців на прикордонні Сумщини свідчать про грубі порушення міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв війни: «...ситуація вимагає продовження евакуації цивільного населення із зони бойових дій та з прикордонних територій».

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що звернувся до російської уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової з вимогою організувати термінове відвідування українців, яких незаконно вивезли до РФ, повідомити про стан їхнього здоров’я та умови утримання, а після цих дій – повернути їх додому.

Лубінець наголосив, що примусова депортація цивільного населення та грубе нехтування законами й звичаями війни з боку РФ є явним порушенням міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, це не перша подібна ситуація з викраденням та перевезенням людей на територію ворога. Так, у грудні 2025 року росіяни викрали близько пів сотні жителів села Грабовське Краснопільської громади на Сумщині.