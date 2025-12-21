Україна закликала Росію повернути викрадених мешканців прикордонного села Грабовське на Сумщині. Про це заявили уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За даними Дмитра Лубінця, росіяни затримали близько 50 жителів села Грабовське у четвер, 18 грудня. Окупанти утримували цивільних у неналежних умовах та без доступу до засобів зв'язку, а 20 грудня примусово вивезли їх до Росії.

Уповноважений з прав людини повідомив, що звернувся до російської омбудсменки Татьяни Москалькової з вимогою надати Україні інформацію щодо місця перебування жителів села, умови їхнього утримання та першочергові потреби. Також Лубінець закликав Москалькову «вжити заходів для їхнього негайного повернення в Україну». Крім того, український омбудсмен звернувся до Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

«Закликаю міжнародну спільноту дати належну правову оцінку діям РФ та використати всі наявні механізми впливу для припинення незаконних депортацій цивільного населення України. І звертаюся до наших громадян: залишатися в зоні бойових дій – це небезпечно. Евакуація – це шанс зберегти себе і своїх близьких!», – наголосив Дмитро Лубінець.

Також депортацію українців до Росії прокоментував міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, викрадені жителі села – переважно літні жінки. Також дипломат наголосив, що такі дії Росії схожі на вчинки терористичних організацій та закликав міжнародну спільноту відреагувати на «цей конкретний воєнний злочин».

«Такими середньовічними набігами путінська Росія показує, що нічим не відрізняється від терористичних груп, таких як ІДІЛ, Боко Харам чи ХАМАС. Ми вимагаємо повернення наших цивільних заручників додому. Ці п'ятдесят людей та тисячі інших цивільних осіб, насильно депортованих до Росії, включаючи українських дітей. Ми закликаємо всі держави та міжнародні організації приєднатися до нас у вимозі звільнення невинних цивільних осіб, викрадених з їхніх домівок», – заявив Андрій Сибіга.

Нагадаємо, ввечері 20 грудня стало відомо, що росіяни проникли на територію села Грабовське Сумської області, що межує з Бєлгородською областю Росії. Окупанти вивезли до РФ близько 50 мешканців села для «фільтраційних заходів».

У неділю, 21 грудня, Угруповання об'єднаних сил повідомило, що у селі Грабовське на Сумщині тривають бойові дії. Українські сили оборони намагаються витіснити ворога на територію РФ.