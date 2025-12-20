Росіяни вивезли з села на Сумщині понад 50 жителів

В ніч на суботу, 20 грудня, російські військові зайшли у село Грабовське на Сумщині та вивезли звідти місцевих жителів. Про це повідомили «Кордон.Медіа» та «Суспільне».

Село Грабовське розташоване у Краснопільській громаді безпосередньо на кордоні з Бєлгородською областю Росії. За даними журналістів, вночі окупанти проникли на територію села та вивезли звідти в Росію понад 50 мирних мешканців для так званих «фільтраційних заходів».

Йдеться про людей, які раніше написали відмову від евакуації. Цю інформацію також підтвердила староста села Лариса Кремезна у коментарі «Суспільному». За її словами, дітей серед вивезених людей не було.

За інформацією «Української правди», російські військові вже кілька днів намагаються штурмувати українські позиції в районі села Грабовське, але просунутись в глиб вони не змогли. Співзасновник аналітичного проєкту Deep State Руслан Микула підтвердив «Суспільному», що росіяни дійсно активізувались в районі села, але ситуацію наразі уточнюють.

На момент публікації новини Генштаб ЗСУ та українська влада офіційно не коментували ситуацію у селі Грабовське Сумської області. Водночас начальник Сумської ОВА Олег Григоров ввечері 20 грудня повідомив, що вдень волонтери та державні служби евакуювали з Краснопільської громади частину мешканців, які раніше відмовлялися виїжджати.

«Наразі вони перебувають у транзитному центрі, де отримують необхідну допомогу. Евакуація здійснюється для всіх мешканців, які подали заявки», – написав Олег Григоров.