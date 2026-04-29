Хортиця є найбільшим островом на Дніпрі з унікальною природою і пам’ятками різних епох, була одним з найважливіших центрів Запорозької Січі

Національному заповіднику «Хортиця» у Запоріжжі виділять 1,3 млн доларів. Міжнародний проєкт розрахований на 18 місяців і спрямований на охорону та відновлення одного з ключових об’єктів культурної спадщини України. Ініціативу реалізують за підтримки ЮНЕСКО та Міністерства культури Швеції, повідомляє Міністерство культури України.

Проєкт передбачає такі кроки:

ремонт музейних приміщеннях заповідника;

продовження археологічних досліджень;

розвиток освітніх і просвітницьких програм;

інституційний розвиток та підготовка фахівців.

«Ми продовжимо підтримувати археологічні роботи, оцінку стану об’єктів та впровадження екологічного моніторингу впливу війни. Водночас важливо посилити інституційну спроможність заповідника шляхом навчання та залучення молодих фахівців», – зазначила директорка Бюро ЮНЕСКО в Україні К’яра Децці Бардескі.

Під час зустрічі також обговорили можливу співпрацю заповідника з Музеєм Ваза, який має унікальний досвід у збереженні підводних археологічних об’єктів. Це відкриє нові можливості для професійного обміну та підвищення кваліфікації українських фахівців.

Нагадаємо, росіяни прицільно зруйнували Кам’янську Січ на Херсонщині, яка входила до заповідника «Хортиця». Це одна з трьох збережених запорозьких січей, на якій 1710 року підписали так звану Конституцію Пилипа Орлика. Після того, як зійшла вода внаслідок підриву росіянами в червні 2023 року греблі Каховської ГЕС, біля Хортиці виявили рештки давньоруського човна. Також там дослідили затоплені 70 років тому скелі Три Стоги, де вперше виявили археологічну культуру доби енеоліту.