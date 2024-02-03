Кам’янська Січ на Херсонщині – одна з трьох збережених запорозьких січей, всі інші радянська влада затопила під час будівництва каскаду ГЕС на Дніпрі. Там похований кошовий отаман Кость Гордієнко та інші козаки. Саме тут у 1710 році підписали так звану Конституцію Пилипа Орлика. Кам’янська Січ була адміністративним і військовим центром Війська Запорозького Низового за часів його перебування під протекцією Кримського ханства у першій третині XVIII ст. Зараз це пам’ятка історії національного значення і входить до складу заповідника «Хортиця». 1 лютого росіяни скинули на це місце три авіабомби і зруйнували пам’ятку.

Карта Запорозьких Січей у 1552-1775 роках

Кошовий Гордієнко

Кам’янську Січ заснували на початку XVIII століття при впадінні річки Кам’янки у Дніпро (звідси і назва) на береговому мисі, що мав оборонне значення. Тоді це був кордон з Кримським ханством. Вона існувала у 1709-1711 та 1728-1734 роках, але щодо другого періоду історики дискутують.

Мис, на якому постала Кам’янська Січ (фото заповідника)

Костя Гордієнка обирали кошовим отаманом Камʼянської Січі 12 разів. Як розповідають у заповіднику, на думку історика Дмитра Яворницького, Гордієнко був родом із Полтавщини. Навчався у Києво-Могилянській колегії, отримав добру освіту. Сучасники згадують про його вітальне слово Карлу XII, виголошене бездоганною латиною. На Січі був приписаний до Платнирівського куреня.

«Гордієнко проводив антимосковську політику. У листуванні з Петром І відстоював права і вольності запорожців, намагався не допустити будівництва на запорозьких землях російських форпостів та розміщення в них гарнізонів. Заради майбутнього України Кость Гордієнко пішов на союз з гетьманом Іваном Мазепою, бився під Полтавою і опинився у вигнанні. Спільно з Пилипом Орликом він взяв участь у складенні Конституції», – розповіли у національному заповіднику «Хортиця».

Кость Гордієнко помер 1733 року, його могила на Січі збереглася. Через рік козаки покинули це місце і перебралися на річку Підпільну, де заснували останню Запорізьку Січ.

Могила Костя Гордієнка (фото заповідника)

Археологічні дослідження на цій пам’ятці підтвердили, що тут збереглися всі три основні складові частини Січі: кіш з куренями, скарбницею і січовою площею для зборів; передмістя з виробничими майстернями; козацький цвинтар.

Конституція Пилипа Орлика

На Кам’янській Січі 1710 року січовики та Пилип Орлик підписали «Договір і постанови між гетьманом Орликом і Військом Запорозьким», який фактично став першою Конституцією України. Цей документ визначав демократичнні принципи відносин між владою – козацькою старшиною і тими, хто її обирав. Вперше встановлювався розподіл державної влади на законодавчу, виконавчу і судову. Також Конституція передбачала розбудову незалежної української Церкви, що підпорядковується Константинопольському патріархату.

У преамбулі наголошувалося, що Московська держава намагається зруйнувати військові права та вольності і на «народ вільний козацький, якого вона ніколи не завойовувала, накласти невільне ярмо», була вимога зруйнувати всі російські фортеці на Запорожжі. Зазначалося, що Кримське ханство для козаків є союзником, а не сюзереном.

Конституція Пилипа Орлика (фото ZAXID.NET)

Зараз документ зберігається у Швеції, 2021 року його експонували у Софії Київській.

Археологія часів Русі

На береговій смузі біля Кам’янської Січі археологи національного заповідника «Хортиця» виявили археологічні об’єкти, які датуються скіфським часом, добою бронзи та періодом Київської Русі. Зокрема розкопали тисячолітню піч.

«На ерозійній ділянці берегу Каховського водосховища, в південній частині мису Стрілка, віднайшли об’єкт, який попередньо можна датувати часами Середньовіччя, початком існування Київської Русі. Об’єкт, який частково втрачено руйнаційними процесами берегоутворення, виявився господарською піччю. Близько 1000 років тому, ця піч використовувалась для пригодовування їжі, при цьому раціон давніх рибалок складав переважно з м’яса птиці та риби, про що свідчить заповнення господарським ям навколо печі», – прозвітували у заповіднику після досліджень 2021 року.

Піч часів Русі (фото з Вікіпедії)

Піч була колоподібною з осілою верхівкою. Основу виклали з місцевого вапнякового каменю та обмастили глиною. Піч використовували тривалий час, про що свідчать три зафіксовані спроби відремонтувати її.

Під час досліджень 2021 року виявили також речі козацького побуту – глиняні люльки, гончарний посуд, скло, металеві предмети, татарські кавові піалки, що дають уявлення про побут козаків наприкінці XVIII ст.

Руйнування

Кам’янська Січ є частиною національного заповідника «Хортиця». Нині це територія села Республіканець Бериславського району Херсонщини, яка була окупована з березня по листопад 2022 року. Досі вона під постійними обстрілами російської армії.

1 лютого росіяни скинули авіабомби і зруйнували пам’ятку. Працівники заповідника не мали можливості детально оглянути місце через небезпеку, але за їхніми висновками, влучання було у місце господарчого передмістя Січі, на якому є ще недосліджені об’єкти залізоправильного та гончарного комплексу першої половини XVIII ст. Також влучання відбулось біля лапідарію, де зібрані кам’яні пам’ятки – зернотерки, гармани, неподалік від хреста з могилою кошового отамана Костя Гордієнка та в’їзних воріт Січі. Також в цьому місці розташовується грот та залишки колишнього маєтку поміщика Агаркова, додали у заповіднику.

В’їзні ворота Січі, збудовані 2009 року (фото з Вікіпедії)

Пам’ятка Кам’янська Січ є символом зміцнення державності та незалежності України. Вона стала місцем складання військової присяги новобранців 57-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних Сил України, що носить імʼя славетного кошового отамана Костя Гордієнка.