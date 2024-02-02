Росіяни авіабомбами обстріляли пам’ятку національного значення Кам’янська Січ на Херсонщині

Російські війська скинули авіабомби на територію пам’ятки національного значення Кам’янська Січ у Херсонській області, що входить до складу Національного заповідника «Хортиця». Про це пізно ввечері у четвер, 1 лютого, повідомив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв. За його словами, на рахунку росіян вже понад 120 пошкоджених чи зруйнованих пам’яток національного значення.

«Сьогодні Росія завдала чергового удару по нашій спадщині – поцілила у Кам’янську Січ. Це вкотре доводить, що Росія цілеспрямовано нищить нашу матеріальну культуру, аби стерти українців як націю. Однак їй це не вдасться: Росія не зможе оминути покарання за свої злочини і відповідатиме за них у міжнародних судах», – цитує Карандаєва прес-служба Мінкульту.

Пам’ятка розташована у Херсонській області, на території якої розташовані могила кошового отамана Костя Гордієнка та кладовище запорізьких козаків першої половини XVIII ст.

Як повідомили у національному заповіднику «Хортиця», на території пам’ятки прогриміли три вибухи. Перший – безпосередньо там, де розташована колишня Кам’янська Січ. Під удар потрапили території господарчого передмістя Січі, де є ще недосліджені виробничі об’єкти залізоправильного та гончарного комплексу першої половини XVIII ст. і впродовж багатьох років науковці проводили розвідувальні та дослідницькі роботи.

Другий удар зафіксували на території сучасного туристичного об’єкта, де розташований лапідарій, на якому представленні кам’яні пам’ятки (зернотерки, гармани тощо) у безпосередній близькості від хреста та могили кошового отамана Костя Гордієнка. Також в цьому місці розташовані в’їзні ворота Січі, грот та залишки колишнього маєтку поміщика Агаркова.

В’їзні ворота Січі, біля яких було влучання бомби (архівне фото заповідника)

Працівники Національного заповідника «Хортиця» задокументували наслідки атаки на унікальну пам’ятку козацької доби. За фактом відкрили кримінальне провадження.

Зауважимо, що Кам’янська Січ є одним з останніх адміністративних і військових центрів Війська Запорозького Низового за часів його перебування під протекцією Кримського ханства у першій третині XVIII століття. Вона одна з трьох січей, які до повномасштабного вторгнення були доступні науковцям та публіці, всі інші затоплені. Крім того, вздовж берегової смуги, яка межує з Кам’янською Січчю, науковці заповідника виявили археологічні об’єкти скіфського часу, доби бронзи та періоду Київської Русі.

«Саме тут у 1710 році січовики та Пилип Орлик підписали “Договір і постанови між гетьманом Орликом і Військом Запорозьким”, який по суті став першою Конституцією України. Документ визначав демократичнні принципи відносин між владою, тобто козацькою старшиною і тими, хто її обирав. У преамбулі наголошувалося, що Московська держава намагається зруйнувати військові права та вольності, а на “народ вільний козацький, якого вона ніколи не завойовувала, накласти невільне ярмо”. Також зазначалося, що Кримське ханство для козаків є союзником, а не сюзереном», – пояснили у заповіднику «Хортиця».

Кошовий отаман Камʼянської Січі Кость Гордієнко проводив антимосковську політику, відстоював права і вольності запорожців, перешкоджав будівництву на запорозьких землях російських форпостів та розміщення в них гарнізонів.