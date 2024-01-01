У результаті атаки згорів музей Романа Шухевича

Уночі на 1 січня внаслідок російської атаки дронами-камікадзе повністю знищено музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Білогорщі. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«В день народження Степана Бандери москалі повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі», – розповів Андрій Садовий.

Музей Романа Шухевича на вул. Білогорща, 76а у Львові був створений у будинку штаб-квартири головнокомандувача УПА, де він загинув. Музей відкрили у 2001 році за сприяння та фінансової підтримки Товариства вояків УПА в США імені генерал-хорунжого Тараса Чупринки.

На першому поверсі музею розміщувалися п’ять тематичних зал, де були представлені світлини та документи про різні періоди життя та діяльність Романа Шухевича. Експозиція другого поверху (сходи, криївка, житлова кімната) відтворювала побут часів перебування головнокомандувача УПА на цій підпільній квартирі (весна 1948 – початок 1950) і була головним меморіальним об’єктом музею.

У новорічну ніч Росія випустила по Україні дрони-камікадзе Shahed. На ранок у Львові пролунали вибухи. Голова ЛОВА Максим Козицький повідомив про роботу ППО. Окрім музею, унаслідок атаки пошкоджено гуртожиток університету в Дублянах. Обійшлося без постраждалих.