У результаті атаки виникли пожежі на двох цивільних об'єктах

Уночі на понеділок, 1 січня, Росія випустила по Україні дрони-камікадзе Shahed. На ранок у Львові пролунали вибухи. Голова ЛОВА Максим Козицький повідомив про роботу ППО. У результаті російської атаки пошкоджено два цивільні об’єкти – музей Романа Шухевича в Білогорщі та гуртожиток університету в Дублянах.

Близько 4:06 на Львівщині було оголошено повітряну тривогу, а близько 5:00 у місті пролунала серія вибухів.

«У Львівській області працюють ППО та мобільні вогневі групи, які збивають ворожі “шахеди”. Нічого не знімайте і ніде на викладайте! Не будьте помічниками окупантів», – повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Наслідки російської атаки на Львів (фото ЛОВА, ЛМР та ДСНС)

За даними голови ЛОВА, уламки ворожого безпілотника впали на будівлю музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Білогорщі та спричинили пожежу. На місце події виїхали рятувальники. За попередніми даними, постраждалих немає. Згодом міський голова Львова Андрій Садовий уточнив, що в результаті музей знищено повністю.

Окрім того, уламки Shahed впали на дах гуртожитку університету в Дублянах, спричинивши пожежу. У результаті пошкоджено дах будівлі. Ніхто не постраждав.

«Цієї ночі ворог поцілив у два об'єкти національної памʼяті у Львові: в університет в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера, та у музей Романа Шухевича на Білогорщі. Символічно і цинічно. Війна за нашу історію», – зауважив Андрій Садовий.

Раніше у ніч на 29 грудня Росія атакувала Львівську область ударними дронами Shahed та крилатими ракетами. Вибухова хвиля пошкодила кілька будинків, три школи і дитсадок, одна людина загинула.