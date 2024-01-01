Унаслідок атаки музей Романа Шухевича у Львові знищений повністю

Через російську атаку знищено музей Романа Шухевича у Львові, втрачено частину екпонатів. Попередня сума збитків становить близько 2,3 млн грн. Також пошкоджено понад 600 м2 даху та перекриття одного з факультетів Львівського національного університету природокористування, збитки ще підраховують.

Як розповів голова ЛОВА, з 4:00 до 6:00 ранку Львівську область атакували чотири ворожі ударні безпілотники Shahed, усі дрони знищили бійці ПвК «Захід» та мобільних вогневих груп.

Унаслідок влучання уламків БпЛА виникла пожежа у музеї генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на вулиці Білогорща у Львові. Травмованих та загиблих немає. Будівля зруйнована повністю.

«Втрачені меморіальні речі Романа Шухевича: стіл, крісла, фотель, фортепіано, а також погруддя Романа Шухевича авторства Михайла Черешньовського та скульптура Степана Бандери авторства Ярослава Троцька. Решта близько 600 одиниць експонатів від початку повномасштабної війни перенесли в інше місце. Зараз вони у безпеці», – розповів Максим Козицький.

Наслідки російської атаки на Львів 1 січня (фото ЛМР)

За попередніми оцінками, сума збитків становить 2 млн 258 тис. грн. Це лише вартість будівлі, збитки через втрачене майно ще підраховують.

Також через падіння уламків Shahed у Дублянах зруйновані дах на площі 600 м2 та перекриття на площі 120 м2, знищені п’ять вікон у будинку, де розміщений факультет землевпорядкування і туризму Львівського національного університету нриродокористування. Пожежу оперативно загасили, без постраждалих.

За даними мера Львова Андрія Садового, окрім університету, в Дублянах ударною хвилею вибито вікна в гуртожитках, лікарні, каплиці та будинках. Загалом понад 60 вікон. У Білогорщі, окрім музею, постраждали кілька приватних будівель – повилітали вікна та двері.

«Воювати з культурою, освітою та мирним населенням – це типова Рoсія. Але їм нас не злякати і не здолати. Кожна така атака – це лише привід, щоб ще більше донатити на ЗСУ, ще більше посилювати ППО, ще більше вивчати нашу історію. До речі, сьогодні день народження Степана Бандери», – зазначив голова ЛОВА.