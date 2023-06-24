Після трагедії на Каховській ГЕС вода з водосховища хлинула вниз за течією, наробивши великої біди. Водночас узбережжя вище греблі обміліли, відкриваючи затоплені 70 років тому землі. Коли відійшла вода, люди почали масово знаходити предмети різних часових епох, в тому числі доісторичних. Варто зазначити, що совєти збудували на Дніпрі цілий каскад гідроелектростанцій та водосховищ. Крім електрифікації, це була ще й повоєнна оборонна стратегія на випадок нового протистояння. Історики також не відкидають припущення, що радянська влада такими діями свідомо хотіла затопити українські історичні землі та їхні цінні знахідки.

Чому на дні Дніпра знаходять багато історичних артефактів і що затопила радянська влада, будуючи ГЕС та водосховища вздовж Дніпра від Вишгорода до Херсона, про це ZAXID.NET поспілкувався з істориками, краєзнавцями та інженерами, які будували ГЕС.

Зруйнували сотні сіл для індустріалізації

Річка Дніпро пересікає Україну з півночі на південь, цією водною артерією з давніх часів йшов торговий шлях «з варяг у греки», здійснювались судноплавні походи до Константинополя, козаки будували свої січі та долали пороги, вирушаючи на турків і татар. Кожна з доісторичних цивілізацій, що проживала в межах сучасної України, селилася біля річок, які давали питну воду та поживу. На узбережжях та гирлах рік часто будували міста та поселення.

Вчений секретар національного заповідника «Хортиця», кандидат історичних наук В’ячеслав Саричев розповідає, що Дніпро мав цивілізаційне значення для нашої держави, як Ніл для стародавньої Єгипту, Тигр-Євфрат в Месопотамії, Янцзи-Хуанхе для Китаю. Річки були аренами активної діяльності людини. Там розвивалося рибальство, різні промисли, мисливство, зводили гідротехнічні споруди, річкові млини, ставки, розвивали суднобудування.

«Вздовж річок розвиваються культури, народи, вони мігрують. Тобто ці річки зв’язували регіони із більш-менш схожим населенням в мовному плані, в культурному, в господарському, в єдину державу. І потім вже на перспективу вони пов’язували цей народ, який формувався, з іншими народами і країнами – як шляхи сполучення, обміну інформації. Дніпро величезне значення мав для України, для басейнів річки, для Польщі і балтійських країн. І, звичайно, унікальна історична спадщина похована, тому що все це людська культура», – пояснює ZAXID.NET кандидат історичних наук В’ячеслав Саричев.

Першою з гідроелектростанцій постала ДніпроГЕС в Запоріжжі у 1932 році. Після Другої світової війни радянська влада збудувала на Дніпрі ще п’ять ГЕС та водосховищ: від Київської на півночі (Вишгород) до Каховської на півдні (Нова Каховка). Для будівництва шести інженерних споруд на головній річці країни та їхніх водосховищ по всій території затопили 700 тис. га площі суходолу та зруйнували сотні сіл.

Сотні сіл пішли під воду, тепер там ходять катери (фото ZAXID.NET)

Останньою у 1975 році збудували Канівську ГЕС. 77-річний переяславець Віталій Іващенко, який її будував, розповідає ZAXID.NET, що місцевим мешканцям доводилося переїжджати. Комусь виділяли житло, заманюючи благами цивілізації – електрикою, дорогами, телекомунікаціями.

«Населені пункти, які виселялися, не мали електроенергії. Але люди пристосувались до цього життя. Їм, звичайно, не хотілося покидати свої насиджені місця. Деяким людям допомагали перевозити свої хати. Якщо там більш-менш нова хата була в селі, значить, її можна було розібрати і перевезти на нове місце. Деякі люди просто отримували компенсацію, виїжджали в інші райони, в тому числі у Крим, на Амур. В принципі, добровільно, але ж так, як взагалі у нас було тоді, добровільно-примусово», – згадує Віталій Іващенко.

Добре змальовує ці події сцена з кінофільму Олександра Довженка «Поема про море». Людям, які не хотіли виїжджати із сіл, руйнували будинки і виселяли примусово.

Тих, хто піднімав питання знищення історичних пам’яток та природи, вважали «тими, що займалися шкідництвом» і перешкоджали індустріалізації. Під час хвилі репресій української інтелігенції 1930-х років репресували членів Запорізького краєзнавчого товариства, а директора музею Дніпробуду Миколу Філянського розстріляли.

Зміна русла, створення штучних водойм повністю змінило екосистему Дніпра (фото ZAXID.NET)

З інженерної точки зору будівництво ГЕС обґрунтовувалось потребою в електроенергії.

«Треба було електрифікувати багато населених пунктів. Україна була аграрна країна, і в цей час почалась індустріалізація. У Дніпропетровській, Запорізькій областях будувалися ці металургійні комбінати, треба було електроенергії. Звичайно, можна було будувати теплові, атомні електростанції, але в той час це ще нам було недоступно. Другий момент, що велику роль відігравала Дніпровська річкова дорога, це була основна артерія. Були в Дніпрі мілководні участки, тому треба було підняти рівень води, щоб можна було з Чорного моря до Києва і аж до Балтійського моря створити такий глибоководний шлях», – пояснює колишній виконроб першого гідроагрегата Канівської ГЕС Віталій Іващенко.

Окрім того, частину населених пунктів в той час вважали неперспективними, їх об’єднували, а людей переселяли.

Червоним позначена територія, затоплена під Канівську ГЕС (карта зі сайту Olddnieper)

«Дуже важко було налагодити логістику між ними, треба було дороги побудувати. Але найбільша біда цього всього, що затопили такі орні землі! Затопили мілководдя. Зараз вже можемо сказати, що треба було збудувати дамби, відгородити оці мілководні ділянки, так як зроблено, наприклад, в Нідерландах», – каже Віталій Іващенко.

Водна оборонна стратегія

Будівництво ГЕС та «підкорення природи» супроводжувала активна піар-кампанія. Ще під час зведення Дніпрогес її почали розкручувати як туристичну локацію і масово возити туди екскурсії. Історичному минулому радянська пропаганда протиставляла прогресивне індустріальне майбутнє. Хоча насправді зараз ГЕС виробляють лише 7-8% електроенергії від загальної потужності енергетичної системи України.

Однак, ймовірно, були й інші причини будівництва каскаду водойм, про які історики говорять дуже обережно, адже документи досі засекречені. Доктор історичних наук Віктор Брехуненко пояснює, що система гребель і водосховищ на Дніпрі була для радянської влади ще й оборонною системою на випадок нової війни після закінчення Другої світової.

«Каскад водосховищ на Дніпрі розглядався крізь призму можливої війни із Заходом. Тоді існував план за потреби і для оборони імперії підірвати ці водосховища на Дніпрі і таким чином затопити величезні площі українських земель для того, щоб противник не зміг форсувати Дніпро. І цей каскад так і проектувався від Києва і до гирла Дніпра, щоб можна було відрізати всю лівобережну частину», – прокоментував «Радіо Свобода» Віктор Брехуненко.

Вода з водосховищ могла стати додатковою обороною на випадок нової війни із Заходом (фото ZAXID.NET)

А професор Академії сухопутних військ Андрій Харук, який спеціалізується на тематиці Холодної війни, вважає, що радянська влада як оборонну стратегію розглядала радше спуск води з водосховищ.

«Якщо говорити про водосховища на Дунаї, то у радянських планах передбачалося перед початком війни або відразу після початку спустити з них воду. Це перешкоджало б пересуванню наступаючих військ. Збереження цих водосховищ за умов можливого руйнування гребель руйнувало б всю логістику – мости, переправи. За аналогією, вода з дніпровських водосховищ спускалася б за наказом радянського керівництва, щоб не створювати загрози руйнування», – зазначає ZAXID.NET Андрій Харук.

Хоча, додає, будь-який радянський міст мав спеціальні підготовлені камери, куди можна було закласти вибухівку, яка могла його зруйнувати. Можливо, і в цих греблях таке передбачалося.

Перший підрив ГЕС для зупинки ворога радянська влада вчинила ще в час Другої світової. У 1941 році під час наступу нацистів Червона армія підірвала греблю Дніпрогес у Запоріжжі. Тоді аварія не змогла зупинити ворога, натомість зробила багато біди. Місцевих мешканців ніхто не попереджав і не відселяв. Загинуло багато людей.

Дніпрогес у Запоріжжі – перша гідроелектростанція, яку збудували у 1932 році і підірвали в Другу світову (фото ZAXID.NET)

«Оборонний мотив будівництва цих гребель полягав в тому, щоб підірвати її, що, ймовірно, загальмувало б рух армії, проти якої ведеться війна. Але підрив греблі ДніпроГЕСу в 41-му році нічого не загальмував. Лише спричинив катастрофічні наслідки: загибель тисяч людей. Це якісь фантастичні проекти чи якісь хворобливі уявлення тих, хто міркує, що це дійсно може стати якоюсь перешкодою. Я не бачив ні розрахунків, ні документів, ні планів, це все якісь балачки. Нічого воно принципово не змінить. Вода підніметься, певне шкоду створить території і людям, потім воно відійде спокійно, поступово і все», – говорить вчений секретар національного заповідника «Хортиця».

«Це відкрило б традицію державотворення в цьому регіоні»

Після зведення шести гідроелектростанцій і затоплення великої території під водосховища дуже велика кількість пам’яток просто загинула у Дніпрі.

«Ми можемо лише уявляти: там і кам’яна доба, і бронзова, і середньовіччя, і скіфи, і кочівники, і козацький час. Тому що люди завжди селилися вздовж річок. Це джерело життя, господарство, риболовля. Тобто весь комплекс всіх етапів вітчизняної історії вони там потопили», – зазначає В’ячеслав Саричев.

До створення Каховської ГЕС на території були епізодичні археологічні дослідження, але величезну кількість просто не встигли фізично оглянути. На території Каховського водосховища сконцентровані пам’ятки доби бронзи, скіфського часу, середньовіччя – Руської держави X-XII століття, козацької доби, татарська спадщина, період Золотої орди, перелічує В’ячеслав Саричев.

Глечик з Каховського водосховища (фото Олександра Павлова)

Проходив Дніпром і літописний торговий шлях з варяг у греки, з Києва до Константинополя. Вздовж цього водного шляху існували поселення.

«Цей шлях не функціонував як щось самостійне, він має підтримуватися чимось. Якщо подивитись на карту пониззя Дніпра, це зона суцільних степок. Князі київські начебто не розповсюджували туди свою владу. Але нічого подібного. Щоб шлях функціонував, до устя Дніпра існували пункти, так би мовити, торгові факторії, як це було на Дикому Заході в Америці. Поступово люди освоювали цю землю і створювали там тимчасове і постійне поселення. Без цього навігація, всі річкові комунікації неможливі. І все це опинилось під водою. При ретельному дослідженні воно відкрило б фактично традицію українського державотворення в цьому регіоні, на півдні. Таким господарським освоєнням і відбувалося формування території України», – пояснює історик.

Картина Івана Айвазовського «Варязька сага – шлях з варяг у греки» (1876)

А якщо говорити про козацькі часи, то це друга хвиля колонізаційного процесу. Після певної перерви чи меншої інтенсивності освоєння цих земель, з XV століття почалася активна мисливська і господарська діяльність.

«Ну і зіткнення зі степовою цивілізацією, в тому числі військове. Це великий степ, або ще теорія великого кордону. І всі ці сліди, взаємодії цих цивілізацій, південної і північної, кочової та осілої, все це залишилось на річковому дні, на території Великого Лугу. Це дійсно було варварське затоплення без нормальних досліджень сакральних для України територій, звідки українське державотворення козацької доби розвивалося і далі в часі. І традиції самоврядності українського народу, демократичної самоврядності, оці січі, оця земля, дійсно сакральне значення мають», – наголошує В’ячеслав Саричев.

Давня зброя, знайдена на дні водосховища (фото зі сторінки Дениса Казанського)

Будівництвом водосховища було затоплено чотири січі повністю, ще дві частково: Томаківська Січ в районі Марганця, Базавлуцька Січ, Чортомлицька і Нова (с. Покровське). Частково постраждали Микитинська Січ на території Нікополя, де зараз масово знаходять артефакти після відходу води. Кам’янська Січ також на березі, забудованому, якась частина її відійшла під воду. Територія Олешківської Січі не була затоплена при будівництві ГЕС, але її залило водою зараз, після підриву Каховської ГЕС.

Більшість затоплених січей розташовувалися в межах сучасної Дніпропетровської області. Директорка Покровського історико-краєзнавчого музею ім. Петра Калнишевського Лариса Гладкочуб розповідає, що початок існування їхнього села припадає на 1734 рік, коли козаки дістали дозвіл від Єкатерини заселити цю місцевість. Тут була остання Запорізька Січ – Нова Січ (1734-1775).

Карта Січей, що опинилися на дні Каховського водосховища

«Нікопольщина славна тим, що мала п’ять січей запорізьких. На території Покровської сільської ради були три січі – Базавлуцька, Стара Чортомлицька, Нова Січ. Усі вони під водами Каховського водосховища. Наше село Покровське – спадкоємець останньої Запорозької Січі. Після указу імператриці січ зруйновано, козацьку церкву пограбовано, а останнього кошового отамана Петра Калнишевського заслали на Соловки», – каже ZAXID.NET Лариса Гладкочуб.

Шкода екології

Будівництво ГЕСів створило й багато інших проблем, крім знищення пам’яток історії та археології. Це руйнація природного середовища, яке склалося протягом десятків сотень тисяч років, зміна клімату, флори і фауни, підвищення вологості.

«На дніпрових порогах була риба осетрової породи, у нас навіть є селище Осетрівка. Для риби потрібен кисень. Такі породи, як осетрові, люблять кисень у воді. І пороги, численні водоспади створювали ту ж саму аерацію води. А коли постав каскад водосховищ, це була система фактично боліт, кисню там майже немає, відповідно, ніяких промислових видів риб там немає. Те ж саме ми можемо сказати і про Канівське, і про Київське, в тому числі Кременчуцьке водосховище», – зазначає історик Саричев.

Церква – єдине, що залишилося від села Гусинці на Київщині через Канівське водосховище (фото ZAXID.NET)

Колишній будівничий Канівської ГЕС Віталій Іващенко тепер займається відродженням пам’яті вимушених переселенців Наддніпрянщини. Він створив ГО «Старий Дніпро» і збирає інформацію про знищені села Переяславщини.

«Основні села, які розташовані на території Канівського водосховища, найбільше розташовано на землі Переяславській. Майже половина Переяславського району підлягало переселенню. Десять великих населених пунктів пішли під воду під час затоплення. А всього там, здається, було 12 чи 13 під канівською водою. Трошки Черкаської області і Бориспільський район Київщини», – каже інженер.

Він пояснює, що, крім людських помешкань і надбань, затопило багато родючих земель.

«Ці землі затоплювались щороку природньо: розливався Дніпро, і практично всі ці села, які були в низині, затоплювало. Люди вже знали, що буде повінь, готувались до неї. Своє господарство виводили десь на підвищені ділянки і самі теж вибиралися весною на них. А потім поверталися знову у свої хатки, приводили їх в порядок після затоплення. А водосховище назавжди потопило ці дуже мальовничі місця. Я можу собі зараз уявити, що де у нас в цей час там було, крім річки Дніпро: маса озер красивих, ліс, луки. Це був простір, це була неповторна краса», – згадує Віталій Іващенко.

Зберегти втрачене

Біля острова Хортиці, який є заповідником, останнім часом постійно ведеться моніторинг берегової смуги. Фахівці заповідника спостерігають за змінами рівня води.

«Це почалося ще навесні, коли вперше обміліла річка, зараз це вже вдруге Дніпро в районі Запоріжжя міліє. Перше – коли була повінь і від початку військових дій, коли в районі Каховки змінився гідрорежим і вода відходила. В принципі вже була така ситуація і зараз вона ще більш ускладнюється. Ми сподіваємося, що вона зараз зупиниться, трішечки стабілізується. Наші науковці фіксують матеріали археологічні, ми його систематизуємо і передаємо у фонди національного заповідника», – каже вчений секретар заповідника В’ячеслав Саричев.

Людей закликають не збирати артефакти, а залишити для дослідження науковцям (фото ZAXID.NET)

Але одна справа знайти якийсь артефакт, що і роблять недобросовісні скарбошукачі, а науковцям треба не просто щось знайти, а відтворити повну картину, замалювати, в якому воно положенні, як співвідноситься із територією, з іншими предметами. Після того, як предмети лежали під водою, розмивалися, переміщалися мінливою течією, відтворити це дуже складно.

Міністерство культури звернулося в поліцію через масовий грабунок археологічних об’єктів чорними копачами. Поліція і місцева влада мали б зупиняти людей з металошукачами. А тих, хто виявив історичні знахідки, закликають повідомити про них історикам, щоб зберегти культурну спадщину України.