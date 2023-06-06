Супутниковий знімок наслідків підриву Каховської ГЕС

В ніч на 6 червня російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Першим про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він розповів, що підрив стався пізно вночі, а критичного рівня вода досягне приблизно після 12:00. За попередніми даними, ГЕС підірвали окупанти з 1 батальйону 205 мотострілецької бригади з Будьоновська Ставропольського краю. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив в ефірі телемарафону про наявність доказів дистанційного підриву ГЕС росіянами.

Херсонський журналіст Костянтин Риженко відслідкував хронологію реакції росіян на вибух. За його словами, спершу росіяни думали, вони «акуратно підірвали» невелику частину ГЕС і підтопили українських військових на островах у гирлі Дніпра. Згодом російські пропагандисти усвідомили масштаб катастрофи і почали видаляти свої старі повідомлення.

За тиждень до підриву Каховської ГЕС влада Росії дозволила не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок воєнних дій і терактів − рішення стосується і тимчасово окупованих територій, які РФ вважає «своїми».

Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. В «Енергоатомі» заявили, що підрив окупантами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС, проте ситуація контрольована. Натомість в Укргідроенерго заявили, що через підрив машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано, станція відновленню не підлягає. ​

Зараз почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів. Підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області були підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро, а саме: села Миколаївка, Ольгівка, Львово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон – острів Корабел.

#Росія підірвала дамби Каховської ГЕС. Мета очевидна: щоб створити непереборні перешкоди на шляху #ЗСУ, які наступають; щоб перехопити інформаційну ініціативу; щоб пригальмувати справедливий фінал війни. На величезній території буде знищено все живе, зруйновано багато населених… pic.twitter.com/BLnBBm89kj — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 6, 2023

За словами Дениса Шмигаля, наразі є загроза підтоплення 80 населених пунктів. Мери кількох українських міст, зокрема міський голова Львова Андрій Садовий, заявили про готовність прийняти в себе біженців з підтоплених населених пунктів.

Професор Херсонського державного університету Ігор Пилипенко у коментарі Центру журналістських розслідувань розповів, що через катастрофу без зрошення залишиться більше 400 тис. га земель у Херсонській і Запорізькій областях. У південних областях приблизно 400-450 тис. людей не матимуть доступу до питної води. Південь вже не матиме переваг у вирощуванні високотоварних сільгоспкультур. Скид води з Каховського водосховища вже став причиною висихання мілководних проток і заток. Через це спостерігається масова загибель водних біоресурсів. Наразі у Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила, є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн.

Президент Володимир Зеленський у зв’язку з підривом дамби Каховського водосховища прийняв рішення про проведення екстреного засідання РНБО.

«Російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі. Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору. Лише перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну. Усі служби працюють. Скликав РНБО. Будь ласка, поширюйте лише офіційну та перевірену інформацію», – закликав президент України Володимир Зеленський.

У ГУР Міноборони України терористичний акт Росії назвали «ознакою паніки путінського режиму та намаганням ускладнити дії українських Сил безпеки та оборони». Також цей злочин посилює загрозу ядерної катастрофи, оскільки наповнюваність охолоджувачів Запорізької атомної електростанції залежить від рівня води в Дніпрі.

Служба безпеки України вже відкрила кримінальне провадження за фактом підриву дамби Каховської ГЕС. Глава СБУ Василь Малюк заявив, що до відповідальності мають притягнути не лише керівництво Росії, але й рядових виконавців.

Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що спровокована росіянами катастрофа «вбиває екологію і негативно вплине на життя сотень тисяч людей у наступні роки». Він також назвав її «найбільшою рукотворною і техногенною катастрофою у світі за останні десятиліття».

«Божевільна мета зупинити наступ Сил оборони та уникнути поразки і ганьби керує кремлівськими злочинцями. Вони готові на все, щоб підняти ставки у цій війні. Нинішня Росія — це глобальна загроза. Лише силою можливо вирішити цю проблему», – наголосив глава ОП.

Востаннє про загрозу підриву Каховської ГЕС говорили у серпні під час контрнаступу ЗСУ на правому березі Херсонщини. Тоді керівник ГУР Кирило Буданов казав, що підрив дамби унеможливить роботу Північнокримського каналу та Запорізької АЕС. Він заявляв, що від підриву росіяни більше втратять, ніж здобудуть, тому що отримають суцільне затоплення лівобережжя Херсонщини.

Президент Зеленський застерігав росіян, заявляючи, що «будь-яка їх спроба підірвати Каховську ГЕС і затопити територію України та зневоднити Запорізьку АЕС означатиме оголошення вами війни всьому світу».