В ніч на 6 червня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по території України. За повідомленням повітряних Сил, уночі, в період з 00:30 по 04:00 год окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Атакували з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено усі 35 крилатих ракет. Більшість Х-101/Х-555 прямувала у напрямку столиці – в зону відповідальності повітряного командування «Центр».

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