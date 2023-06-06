Росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні
Українська ППО збила усі 35 ракет повітряного базування Х-101/Х-555
Суспільство — Юрій Братюк, 0 0
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В ніч на 6 червня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по території України.
За повідомленням повітряних Сил, уночі, в період з 00:30 по 04:00 год окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555.
Атакували з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено усі 35 крилатих ракет.
Більшість Х-101/Х-555 прямувала у напрямку столиці – в зону відповідальності повітряного командування «Центр».
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