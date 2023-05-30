Після провалу ракетних атак взимку та на початку весни, коли росіяни безуспішно намагались за допомогою ракет знищити енергетичну інфраструктуру України та посіяти паніку серед суспільства, Росія змінила тактику – тепер вона спрямована не лише на зрив контрнаступу ЗСУ, а й для пропаганди на внутрішню публіку. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, чергову хвилю ракетного терору агресор використовує для демонстративної пропаганди про нібито ушкодження зразків західних озброєнь.

«Спроба активна, масова, безпрецедентна, але значною мірою, це показові виступи. Так часто і з такою ж інтенсивністю й кількістю повторювати подібні вистави росіяни не зможуть», – заявив представник ГУР.

За його словами, тактика ракетних ударів дійсно змінилась. Здебільшого, вона спрямована на те, щоб ускладнити або зірвати плани українських Сил безпеки та оборони щодо подальшого звільнення окупованих територій.

При цьому, за його словами, для ворога залишається пріоритетним ураження Києва.

«Київ, який чинить опір, який відігнав від себе новітню орду, залишається нескореною ціллю для агресора. Тому небезпека залишається», – сказав Юсов.

Як пояснив представник розвідки, успішне освоєння Повітряними силами ЗСУ наданих західними партнерами засобів ППО фактично нівелює чергову ракетну навалу росіян.

«Ворог хотів би показати, що їхня зброя “аналоговнєт” може щось зробити з українським військом і західною зброєю. Але виходить, що ні. Скільки обстрілів поспіль ― фактично всі цілі збиваються. Наші бійці, Повітряні сили, засоби ППО демонструють найкращі результати», – зазначив Юсов.

Нагадаємо, від початку травня армія РФ здійснила вже 17 атак на Україну. Остання відбулася у ніч проти 30 травня. Ворог здійснив атаку виключно баражуючими боєприпасами Shahed. Напад був з різних напрямків, в кілька хвиль. Повітряна тривога тривала майже 3 години. За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 20 безпілотників росіян.