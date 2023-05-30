Пожежа в багатоповерховому будинку Голосіївського району

У ніч на вівторок, 30 травня, російські війська атакували Київ та область дронами-камікадзе. Внаслідок атаки загинула людина, ще четверо – госпіталізовані, через падіння уламків зафіксовано пошкодження будівель та автомобілів у різних районах міста.

У Голосіївському районі через падіння уламків на багатоповерховий житловий будинок зайнялись останні два поверхи. Евакуйовано понад 20 мешканців. За інформацією рятувальників, одна людина загинула. Зруйновано перекриття між поверхами. Тривають пошукові роботи, оскільки під завалами можуть бути люди.

Міський голова Києва Віталій Кличко додав, що пошкоджено також ще один житловий будинок. Загалом, за даними мера, у Голосіївському районі госпіталізували чотирьох постраждалих. Трьом медики надали допомогу на місці.

У Печерському районі столиці уламками пошкоджено автомобілі. Горіли три транспортні засоби.

Унаслідок падіння уламків збитих дронів у Дарницькому районі сталися пожежі в двох приватних будинках. Також пошкоджено припарковані автомобілі.

У Дніпровському районі уламки, що палали, впали на зелену зону, натомість у Подільському районі уламки впали на нежитлову забудову. За даними мера, зафіксовано займання в житловому будинку.

Щільність повітряних атак столиці, наголошують у міській військовій адміністрації, тепер визначається годинами, а не днями. Нічний напад був третім за добу. Перший був комбінованим ракетно-дроновим, другий – балістичним.

За інформацією КМВА, вночі над Києвом сили ППО знищили понад 20 ворожих безпілотників.

«Ця крайня повітряна атака, 17-та від початку місяця, попередньо була здійснена виключно баражуючими боєприпасами Shahed. Напад був масований, з різних напрямків, в кілька хвиль. Повітряна тривога тривала майже 3 години. За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 20 безпілотників рашистів», – повідомили в адміністрації.

Як повідомили в командуванні Повітряних Сил силами та засобами ППО, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 29 ударних БпЛА.

Майже усі дрони уражені на підступах столиці та у небі Києва.

У поліції Києва згодом уточнили, що внаслідок російської атаки у Києві поранено девʼять осіб, 33-річна жінка загинула. У Київській області травмовані четверо громадян. Також пошкоджено 16 обʼєктів — це цивільні авто, споруди і житлові будинки.

На місці працюють поліцейські та всі екстрені служби.

За словами мера Києва Віталія Кличка, який побував на місці проведення пошуково-рятувальних робіт, в Голосіївському районі загинула жінка, яка вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони. За його словами, наразі триває розбір аварійних елементів будинку. Із двору вивозять пошкоджені автівки мешканців.

Вночі з пошкодженого будинку евакуювали 20 мешканців. Одна людина загинула, чотири травмовані. Комісія вже оглядає ступінь пошкоджень, аби якнайшвидше стати до робіт з відновлення будинку.

За словами мера столиці, загалом, внаслідок нічної атаки, одна людина загинула. 11 постраждали. З них: 6 людей отримали медичну допомогу амбулаторно, 5 – госпіталізували. Наразі в лікарнях міста перебувають 3 особи.

«Ймовірність повітряних атак дуже висока. Тому закликаю киян не нехтувати власною безпекою, не ігнорувати сигналів тривоги! І не виходьте на балкони та вулиці спостерігати за тим, як працює ППО. Бо вночі в будинку в Голосіївському районі загинула жінка, яка вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони», – йдеться у повідомленні.