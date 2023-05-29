Наслідки російської атаки на Київщину вночі 29 травня

Російські воєнні злочинці вдруге за понеділок атакували Київ ракетами. Нагадаємо, що першого масованого удару з повітря вони завдали вночі. Таким чином, між атаками пройшло лише кілька годин. Під час денної атаки вони застосували балістичні ракети.

Повітряну тривогу в Києві та області оголосили об 11:09, а про перші вибухи в місті стало відомо об 11:15. Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що вибухи пролунали в центральних районах міста.

Київська міська військова адміністрація повідомила про те, що в місті спрацювала протиповітряна оборона. За кілька хвилин після появи цієї інформації у Києві знову пролунали вибухи. Пізніше Кличко повідомив, що на місце вибуху поблизу центру столиці виїхали екстрені служби.

Зі слів Кличка відомо, що уламки однієї зі збитих російських ракет впали на проїжджу частину в Оболонському районі столиці.

Уламок ракети, яка впала в Оболонському районі Києва, фото Віталія Кличка

Крім того, уламки збитої ракети впали в Подільському районі, повідомила КМВА, а також у Деснянському районі, уточнив Кличко. Внаслідок падіння уламків у Подільському районі є один поранений, його госпіталізували. Також там сталося загорання на даху двоповерхової будівлі, пожежу локалізували.

Це була шістнадцята повітряна атака на Київ упродовж травня. Між цією та попередньою атаками пройшло шість годин.

Як уточнили в МВС, під час денної атаки в Київській області уламки ракети впали на приватний будинок, він загорівся. Інформації про постраждалих чи загиблих немає.

Своєю чергою оперативне командування «Північ» повідомило, що ППО також працює в Чернігівській області.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що росіяни могли вдарити по Києву балістичними ракетами.

«Повітряна тривога була оголошена – і невеликий термін часу знадобився ворогу, щоб завдати удару. Це говорить про те, що застосували ракети, які летять по балістичній траєкторії і прилітають доволі швидко», – сказав він в ефірі телемарафону, пише NV.

За його словами, попередньо, це були Іскандери. Однак точна інформація наразі відсутня.

За інформацією головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного, росіяни атакували Київ і область балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК «Іскандер». Загалом випущено 11 ракет: «Іскандер-М» та «Іскандер-К» з північного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі знищено.

Нагадаємо, вночі в понеділок Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, випустивши до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря і 35 іранських дронів Shahed-136/131 з північного та південного напрямків. Українська протиповітряна оборона знищила 67 повітряних цілей: 37 крилатих ракет Х-101/Х-555 і 29 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Одну ракету збили над Золочівським районом Львівської області. Крім того, на Хмельниччині є влучання у військовий об’єкт.