Під час нічної атаки росіяни завдали ударів по об'єктах Хмельницької області. Скільки саме об'єктів зазнали ушкоджень, наразі не уточнюється. Водночас відомо, що один з них – військовий, внаслідок удару там виникла пожежа на складах паливно-мастильних матеріалів.

Як повідомила прес-служба Хмельницької військової адміністрації, атака відбулась вночі у понеділок, 29 травня. Тоді в Україні була оголошена повітряна тривога.

«Вночі російські війська вдарили по об'єктах Хмельниччини. Один з них – військовий. На даний момент тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей», – йдеться у повідомленні.

Також відомо, що наразі виведені з ладу п'ять літальних апаратів. Водночас спеціалісти розпочали відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги.

Чи є загиблі або поранені внаслідок атаки, у ОВА поки не уточнюють.

Додамо, що цієї ночі ворог випустив по Україні 40 крилатих ракет та 35 іранських дронів Shahed. Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, збити вдалося 37 крилатих ракет, 29 дронів Shahed та один розвідувальний дрон оперативно-тактичного рівня. Зокрема, лише над Києвом знищили 40 повітряних цілей.

До цього востаннє росіяни завдавали ударів по Хмельниччині вночі 18 травня – тоді зафіксували влучання у об'єкт інфраструктури Хмельницького району.