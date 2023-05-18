Російські військові влучили в об'єкт інфраструктури Хмельницького району. За повідомленнями з соцмереж, вибухи в області пролунали близько 05:00 у четвер, 18 травня. В цей час тривала повітряна тривога, оголошена о 03:47.

Зранку в прес-службі Хмельницької обласної військової адміністрації зазначили, що працювали сили протиповітряної оборони. «Крім того, на жаль, є влучання в об'єкт інфраструктури Хмельницького району. Постраждалих немає. Інформація про руйнування встановлюється», – йдеться у повідомленні.

У Міністерстві енергетики додають, що через обстріл відключилися повітряні лінії електропередачі. В області станом на ранок 18 травня знеструмлено три населені пункти, без світла залишилися 1,7 тис. споживачів.

Додамо, що цієї ж ночі росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні, випустивши ракети з літаків стратегічної авіації. Також вони задіяли розвідувальні безпілотники. Однак всі повітряні цілі над Києвом було знищено, повідомили в КМВА. Окрім цього, вибухи лунали і на Вінничині. В адміністрації уточнили, що на території області працює ППО.

В прес-службі Повітряних сил згодом уточнили, що силам ППО вдалось збити 29 із 30 крилатих ракет, випущених росіянами. Також збили два безпілотники Shahed та два розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, до цього востаннє росіяни завдавали удару по Хмельниччині в ніч на 13 травня. Тоді вони пошкодили об'єкт інфраструктури в одній з громад Хмельницького району. Внаслідок вибухової хвилі були пошкоджені житлові будинки, також 11 людей отримали поранення.