В будинках повибивало скло та віконні рами

Через нічну атаку дронами в Хмельницькій області є постраждалі люди. Також в наслідок вибухових хвиль пошкоджено чимало шкіл, садочків, адміністративних будівель та багатоповерхових будинків.

Про постраждалих жителів громади та пошкодження від нічних вибухів повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин. Чиновник зазначив, що в самому Хмельницькому прильотів не зафіксовано. Однак у результаті терористичної атаки є влучання в об’єкт на території однієї з громад Хмельницького району. Зараз там досі триває пожежа.

«Від нічної атаки є постраждалі і поранені мешканці громади. Кількість уточнюється. Внаслідок вибухових хвиль у Хмельницькому пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки», – повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

Наразі, рятувальники, бригади швидкої допомоги та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків та надання медичної допомоги усім постраждалим. За словами Симчишина, евакуація жителів, на разі, не проводиться. Проблем з наданням комунальних послуг у місті немає.

Міський голова також закликав жителів громади телефонувати за телефоном 1580, а також в УМК «Центральна», якщо люди виявили пошкодження свого житла.

У Хмельницькій міській раді вже визначили локації, де люди можуть подати заявки про пошкодження домівок, а також отримати допомогу.

«Локації, де можна подати заяви та вже отримати матеріали для відновлення, а саме плівка, скло, шифер – вул. Шухевича, 90, вул. Волочиська, 15 (двір будинку) та вул. Молодіжна, 3 УМК Південно-Західна. В селах роботу координуватимуть старости», – повідомили в Хмельницькій міській раді.

Заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін зазначив, що під час повітряної тривоги в області Хмельниччину атакували критичну інфраструктуру.

«На жаль, маємо приліт по критичній інфраструктурі. Об'єкт знаходиться за межами населених пунктів. На місці вже працюють відповідні служби працюють. Окремі потяги сьогодні слідуватимуть зміненим графіком», – написав на своїй офіційній сторінці заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

За словами речника Командування Повітряних Сил ЗС України полковника Юрія Ігната, уночі ворог із різних напрямків випустив по Україні 21 БПЛА «Шахед».

«На жаль, не всі ворожі дрони цієї ночі збили — 17 із 21. Є чотири влучання у Хмельницькій області», – розповів сьогодні під час ефіру «Єдиних новин» Юрій Ігнат.