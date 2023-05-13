Голова Львівської ОВА заперечив інформацію про вибухи в області
Мешканці Львівщини могли чути відлуння роботи ППО в сусідніх областях
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Уночі в суботу, 13 травня, Росія масово обстріляла територію України дронами-камікадзе Shahed. Під час повітряної тривоги мешканці різних районів Львівщини чули вибухи, однак голова Львівської ОВА Максим Козицький влучання чи роботу ППО на території області заперечив.
Повітряна тривога у Львівській області була оголошена близько 5:00 До цього, приблизно з 3:00, тривога вже була оголошена у інших західних областях. У соцмережах мешканці різних районів Львівщини почали повідомляти про звуки вибухів, після яких у область оголосили повітряну тривогу.
Після відбою тривоги голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що на території області влучань зафіксовано не було.
«У Львівській області спокійно. Звуки вибухів, які чули у різних районах нашої області, – це відлуння роботи ППО в іншій області», – повідомив він вранці 13 травня.
Нагадаємо, що востаннє росіяни масовано обстріляли Львівщину ракетами 9 березня. Тоді ракета влучила у житлові будинки у Золочівському районі. Внаслідок удару загинули четверо людей.