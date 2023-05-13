Уночі в суботу, 13 травня, Росія масово обстріляла територію України дронами-камікадзе Shahed. Під час повітряної тривоги мешканці різних районів Львівщини чули вибухи, однак голова Львівської ОВА Максим Козицький влучання чи роботу ППО на території області заперечив.

Повітряна тривога у Львівській області була оголошена близько 5:00 До цього, приблизно з 3:00, тривога вже була оголошена у інших західних областях. У соцмережах мешканці різних районів Львівщини почали повідомляти про звуки вибухів, після яких у область оголосили повітряну тривогу.

Після відбою тривоги голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що на території області влучань зафіксовано не було.

«У Львівській області спокійно. Звуки вибухів, які чули у різних районах нашої області, – це відлуння роботи ППО в іншій області», – повідомив він вранці 13 травня.

Додамо, що в ніч на суботу Росія здійснила масований обстріл території України ударними дронами. Звуки вибухів чули мешканці різних областей, є підтвердженні влучання. Зокрема, в Києві БПЛА впав на житловий будинок, у Миколаєві травмовані кілька людей, а у Хмельницькій області через влучання поїзди курсують із затримками. Пізніше повітряні сили повідомили, що під час нічної атаки українська ППО збила 17 із 21 дрона.

Нагадаємо, що востаннє росіяни масовано обстріляли Львівщину ракетами 9 березня. Тоді ракета влучила у житлові будинки у Золочівському районі. Внаслідок удару загинули четверо людей.