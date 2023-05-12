Очевидці публікують у соцмережах фото та відео стовпів чорного диму у небі

У п’ятницю, 12 травня, в окупованому росіянами Луганську прогриміли вибухи внаслідок чого над містом піднялися стовпи диму.

За інформацією місцевих пабліків та російських пропагандистів, удар завдано по заводу «Полі Пак», другий вибух було чутно в районі нафтобази. Завод використовувався як пункт постачання ЗС РФ. Окупаційна влада поки що не коментувала удар.

Очевидці публікують у соцмережах відео стовпів чорного диму у небі.

Про постраждалих поки що не повідомлялося.

Окупований Луганськ розташований за майже 90 кілометрів від лінії фронту.

Тим часом російські пропагандисти переконані, що удар по луганському підприємству нанесли з Краматорська. Між містами відстань 130 км і пропагандисти вказують, що нібито перед вибухами в небі були помітні сліди авіаційних ракет.

А в українських соцмережах почали глузувати, що «прильоти» є своєрідним привітанням з «днем незалежності» так званої «ЛНР», адже саме 12 травня 2014 року після проведення штучного «референдуму» російські ставленики проголосили «незалежність». До слова, цю незалежність до лютого 2022 року не визнала жодна держава-учасниця ООН.

Доповнено 22:00. Окупаційна влада «ЛНР» стверджує, що ЗСУ, ймовірно, застосували оперативно-тактичний ракетний комплекс «Грім» під час обстрілу Луганська.

(фото з відкритих джерел)

Пропагандистські ЗМІ публікують фото уламків снарядів, якими, начебто, завдали удару.