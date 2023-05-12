Подібні операції Україна здійснювала і під час минулорічного контрнаступу

Сили оборони України почали операції з «формування» для очікуваного контрнаступу. Про це повідомили у вівторок, 12 травня, неназвані американський військовий посадовець і західний урядовець, пише CNN.

Посадовці заявили, що напередодні українського контрнаступу Збройні сили почали застосовувати тактику «формування», що є стандартною підготовчою ланкою для контрнаступу. Видання зазначило, що «формування» включає нанесення ударів про центрам ухвалення рішень окупантів, складам боєкомплекту та по техніці росіян. Також таку тактику можуть застосовувати для дезорієнтації противника та збиття з пантелику.

Співрозмовники видання зазначили, що минулого літа Україна розпочинала контрнаступ, також застосовуючи «формування». Повітряні атаки здійснювалися з метою підготовки поля бою. Американський військовий додав, що такі підготовчі операції можуть тримати протягом багатьох днів перед основною частиною контрнаступу.

Зазначимо, 11 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібен ще час до контрнаступу. Президент пояснив це необхідністю зачекати на західне озброєння, потрібне для контрнаступальних дій.