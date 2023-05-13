Опівночі 13 травня 2023 року ворог атакував Україну з північного та південного напрямків ударними БпЛА іранського виробництва Shahed-136/131. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ.

Всього зафіксовано 21 пуск. На різних напрямках знищено 17 баражуючих боєприпасів із застосуванням зенітного ракетного озброєння, винищувачів, мобільних вогневих груп. Крім того, уночі знищено БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

Наразі відомо про влучання ворожих безпілотників по об’єктах інфраструктури на Хмельниччині. Місцева влада та служби працюють над ліквідацією наслідків. Через вибухові хвилі у Хмельницькому пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки. Є постраждалі і поранені мешканці громади.

Через удар по критичній інфраструктурі на Хмельниччині затримуються деякі поїзди. «Укрзалізниця» вже оновила інформацію щодо змін у курсуванні поїздів внаслідок ворожих обстрілів на Хмельниччині.

Також під час повітряної тривоги мешканці різних районів Львівщини чули вибухи, однак голова Львівської ОВА Максим Козицький влучання чи роботу ППО на території області заперечив.