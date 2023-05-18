Уламки збитих ракет на Київщині, 18 травня 2023

Під час масованої ракетної атаки на Україну, яку російські воєнні злочинці здійснили ввечері 17 травня і вночі 18 травня, сили протиповітряної оборони збили 29 крилатих ракет. Загалом росіяни випустили по Україні 30 ракет різних типів у кілька хвиль, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Із 21:00 17-го травня по 05:30 18-го травня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак із різних напрямків. Загалом випущено 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування. Із літаків стратегічної авіації: двох Ту-160 та восьми Ту-95 випущено 22 крилаті ракети Х-101/Х-555. Із кораблів у Чорному морі – шість крилатих ракет «Калібр». А також дві крилаті ракети "Іскандер-К" із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів», – йдеться в повідомленні.

За словами Залужного, силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 29 крилатих ракет. Також збито два ударних БпЛА Shahed-136/131 та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару ввечері 17 травня загинула одна людина на Одещині, а внаслідок ракетної атаки 18 травня є влучання в інфраструктурний об’єкт на Хмельниччині. Крім того, уламки збитих ракет спричинили пожежу в Києві, там загорівся гаражний кооператив.