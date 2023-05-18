Росіяни вдарили по промисловому об’єкту на Одещині пізно ввечері 17 травня

Російські воєнні злочинці знову завдали нічного масованого ракетного удару по Україні. Пізно ввечері в середу, 17 травня, вони атакували ракетами Одеську область, а вночі в четвер, 18 травня, – інші регіони України.

Росіяни випустили по Одещині ракети типу «Калібр», одна влучила у промисловий об'єкт. На місці загинула одна людина, ще двоє поранені. Про це в ефірі «Єдиних новин» повідомила керівниця прес-центру Сил оборони та охорони Півдня України Наталія Гуменюк, пише «Суспільне». Речник Одеської ОВА Сергій Братчук уточнив, що пораненими виявилися охоронці об’єкта.

За словами Гуменюк, вночі надводний ракетоносій вийшов для запуску ракет «Калібр» та повернувся до пункту базування. Водночас, зі слів Братчука, більшість ракет було збито над морем. Загалом, як пише «Суспільне», за вечір в Одесі було чутно близько десяти вибухів.

Пізніше в ОК «Південь» уточнили, що на промисловий об’єкт впала не ракета, а уламки ракети, унаслідок чого загинув охоронець підприємства. 6 «Калібрів» і 2 «Іскандер-К» сили протиповітряної оборони знищили. При цьому, більшість ракет збито над морем, але збиття двох відбувалося над промисловим районом міста.

Через кілька годин після цього росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні, в тому числі випустивши ракети з літаків стратегічної авіації. Зокрема, уламки ракет впали у двох районах Києва.

Як уточнили в Київській міській військовій адміністрації, росіяни здійснили дев’яту ракетну атаку на Київ упродовж травня. Також вони задіяли розвідувальні безпілотники. Однак всі повітряні цілі над Києвом знищено, повідомили в КМВА.

Там зазначили, що росіяни здійснили атаку із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555. Попередньо, зафіксовано падіння уламків у Деснянському та Дарницькому районах.

Найбільші пошкодження зафіксовано в Дарницькому районі – там було загоряння на території гаражного кооперативу. Пожежа ліквідована. В решті районів можуть бути падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило.

У КМВА повідомили, що після обстрілу росіяни також хотіли зафіксувати наслідки влучання за допомогою розвідувального безпілотника. Проте його також збили, уламки дрона падали на території Дніпровського, Дарницького та Деснянського районів.

Також вибухи було чутно у Хмельницькій та Вінницькій областях. Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов під час нічної повітряної тривоги повідомляв, що сили ППО відпрацьовують на території області повітряні цілі.

Хмельницька ОВА повідомила про влучання ракети в інфраструктурний об’єкт на території Хмельницького району, постраждалих немає. Також в області працювала протиповітряна оборона.

Внаслідок ракетного удару по Україні є також руйнування на Кіровоградщині: в області збили крилату ракету і безпілотник. В обох випадках є руйнування.

Як повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, бойова частина ракети, збитої над Олександрійським районом, вибухнула на території приватного домоволодіння. Вибуховою хвилею пошкоджено 3 будинки. Обійшлося без постраждалих. Уламки збитого безпілотника у Кропивницькому районі влучили в один із об’єктів. Впродовж кількох годин рятувальні підрозділи гасили пожежу. Евакуйовано мешканців навколишніх дворів. Загиблих та травмованих немає.

Загалом за вечір і ніч росіяни випустили по Україні 30 крилатих ракет, 29 з них збила протиповітряна оборона. Військові наголошують, що навіть при успішній роботі протиповітряної оборони, уламки збитих в небі ракет обов’язково повертаються на землю і несуть серйозну загрозу життю людей. Тому під час повітряної тривоги у Повітряних силах ЗСУ радять дотримуватися правил безпеки.